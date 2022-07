Doden bij aanval op hoofdkwartier VN-missie in Congo

In de Democratische Republiek Congo hebben honderden mensen met geweld gedemonstreerd bij het VN-hoofdkwartier in het land. Daarbij zijn zes mensen om het leven gekomen, meldt persbureau DPA. Een groep drong het gebouw in de oostelijk gelegen stad Goma met geweld binnen. Daarbij werden meubels vernield of meegenomen.

Beveiligers wisten de bestormers terug te dringen met traangas en vuurwapens. Ook zijn er arrestaties verricht. De Congolese regering en de VN-missie Monusco hebben de aanvallen veroordeeld.

De oproep voor het protest kwam van de jongerenafdeling van de partij van president Tshisekedi. Die afdeling wil dat de VN-troepen Congo onmiddellijk verlaten, omdat de troepenmacht niet effectief zou zijn.

Waardevolle grondstoffen

De VN-missie Monusco is al ruim twintig jaar actief in het noordoosten van Congo en is de grootste vredesmissie ter wereld. Volgens de Verenigde Staten zijn in het land zo'n 130 gewapende groeperingen actief. Velen zijn uit op de waardevolle grondstoffen die Congo heeft, zoals koper, kobalt, goud en diamanten.

In het gebied zijn ook gewelddadigheden tussen het Congolese leger en de beruchte rebellengroep M23, waardoor zeker 200.000 mensen zijn gevlucht. Er zijn aanwijzingen dat Rwanda en Uganda de groep steunen, maar zij ontkennen dat.