Brandweer krijgt langzaam maar zeker controle over grote bosbrand in Californië

Amerikaanse brandweerlieden krijgen langzaam maar zeker grip op een grote bosbrand in de staat Californië. Het is de brandweer gelukt om de verspreiding van de brand richting het oosten te stoppen. Dat komt onder meer door de inzet van 2500 brandweerlieden. Ook is de wind afgenomen, waardoor blusvliegtuigen hun werk beter kunnen doen.

Volgens de brandweer was de activiteit van de brand "niet zo extreem als in voorgaande dagen" en boeken de brandbestrijdingsploegen "goede vooruitgang".

De Oak Fire bij het Yosemite National Park is de grootste bosbrand in Californië van dit jaar; bijna 6800 hectare stond gisterochtend in brand. Volgens de autoriteiten zijn 6000 mensen in het gebied geëvacueerd vanwege de vlammenzee. Een deel van de mensen weigert echter weg te gaan, zegt de Amerikaanse bosbeheerder US Forest Service. Zeven woningen zijn door het vuur verwoest.

Hoge temperaturen

De brand brak vrijdagmiddag uit en kon zich snel verspreiden door de hoge temperaturen, de droogte en de lage luchtvochtigheid in het gebied. In het gebied is de noodtoestand uitgeroepen. Ook de komende dagen blijft het in de regio naar verwachting warm, met temperaturen die kunnen oplopen tot zo'n 40 graden.

Californië heeft de afgelopen jaren te maken gehad met steeds grotere bosbranden. Het westen van de Verenigde Staten is door de klimaatverandering de afgelopen tientallen jaren veel warmer en droger geworden. Wetenschappers waarschuwen dat het weer extremer zal worden en dat er vaker bosbranden zullen voorkomen, die ook verwoestender en onvoorspelbaarder zijn.

De vlammenzee is ook vanuit de ruimte te zien: