Noord-Ierse oud-politicus en Nobelprijswinnaar David Trimble (77) overleden

De Noord-Ierse oud-politicus David Trimble is op 77-jarige leeftijd overleden. Trimble won in 1998 de Nobelprijs voor de Vrede, samen met David Hume, voor zijn rol bij de beëindiging van de burgeroorlog in Noord-Ierland.

"Met grote droefheid meldt de familie van Lord Trimble dat hij eerder vandaag vredig is heengegaan na een kort ziekbed", staat in een verklaring van de familie die de Ulster Unionist Party (UUP) heeft verspreid.

Trimble werd in 1944 geboren in Bangor in de buurt van Belfast. Voordat hij de politiek in ging, doceerde hij aan de rechtenfaculteit van de Queen's University in Belfast. Hij verliet de academische wereld in 1990 om de politiek in te gaan.

Trimble leidde de protestantse UUP tussen 1995 en 2005, en speelde een centrale rol bij de totstandkoming van de Goedevrijdagakkoorden in 1998. Daarmee werd een eind gemaakt aan tientallen jaren van bloedige strijd tussen katholieke Noord-Ieren die zich bij Ierland wilden aansluiten en protestanten die loyaal waren aan Londen. Trimble werd in 1998 de eerste premier van Noord-Ierland en bleef dat tot oktober 2002.

'Politieke reus'

Vanaf 2006 zat hij in het Hogerhuis voor de Conservatieve Partij. De Ierse premier Micheál Martin zegt 'diep bedroefd' te zijn over het overlijden en noemt Trimble iemand die "een cruciale en moedige rol" heeft gespeeld bij de totstandbrenging van vrede. De huidige leider van de UUP beschrijft hem als een "politieke reus".