Man opent vuur op daklozen in Canada: twee doden en twee gewonden

"Op dit moment weten we nog niet wat het motief van de dader was en of er een relatie was tussen hem en de slachtoffers", zegt een woordvoerder van de politie.

Eerder vandaag stuurden de Canadese autoriteiten een noodbericht naar alle mobiele telefoons in de wijde omgeving van Vancouver. Daarin stond dat de politie op zoek was naar een "witte man met donker haar in bruine overalls en een blauwgroen camouflage T-shirt" wegens een "incident met dakloze slachtoffers". Mensen werden opgeroepen om niet naar Langley te komen.

In een tweede noodbericht werd gemeld dat er "een verdachte gearresteerd was". Een woordvoerder maakte later bekend dat de verdachte was omgekomen bij een confrontatie met de politie en dus nooit gearresteerd was.