Wat is er aan de hand in Suriname?

Twee jaar geleden kwam president Santokhi aan de macht. Voormalig president Dési Bouterse werd vlak daarvoor, in 2019, schuldig bevonden aan de Decembermoorden . Hij werd veroordeeld tot 20 jaar cel. Bouterse liet met zijn regering bij het aftreden een staatsschuld van 2,5 miljard achter. Santokhi beloofde dit op te lossen, maar het land zakte nog dieper in een economische crisis.

Voor de achtste dag op rij zijn vandaag honderden Surinamers de straat op gegaan in Paramaribo om te protesteren tegen de regering. Ze verwijten de leiders vriendjespolitiek en corruptie. Ook zijn ze boos om prijsstijgingen en problemen in de zorg. - NOS

"De rek is er helemaal uit onder de mensen, er is bijna geen ademruimte meer," zegt Iwan Brave, hoofdredacteur van de Surinaamse krant De Ware Tijd. "Van Santokhi was de hoop na Bouterse. Maar vanaf het begin van zijn presidentschap was er sprake van nepotisme en financiële schandalen. Zo verdween er onlangs 1,8 miljoen euro uit de staatskas, terwijl de samenleving moet bezuinigen."

Die bezuinigingen hebben ernstige gevolgen, legt Brave uit. Zo is er een gebrek aan neonatale zorg, waardoor meerdere baby's zijn overleden. Ook zijn de prijzen voor onder andere benzine en eten explosief gestegen. "Santokhi beloofde bij zijn aantreden een mooi Suriname, maar hij kan nauwelijks verlichting bieden."

Vice-president Ronnie Brunswijk is volgens demonstranten ook onderdeel van het probleem en niet onomstreden. Hij was begin jaren 80 de persoonlijke lijfwacht van Desi Bouterse, maar keerde zich later tegen hem. Hij werd leider van de rebellenbeweging Junglecommando, waar hij een bloederige strijd voerde tegen Bouterse. Ook is Brunswijk in zowel Nederland als Frankrijk veroordeeld voor drugshandel en wordt hij regelmatig verdacht van gewelddadige misdaden. Zo werd onlangs een Surinaamse journalist mishandeld door twee van zijn beveiligers.