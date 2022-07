'Gele' Vos leidt Tour waar ze zo naar snakte: 'Onbeschrijflijk'

"Nu kunnen jongens én meisjes dromen van de gele trui", zei Vos destijds. Zij is nu dat meisje in het geel. Vos oogde in het sprintje bergop naar Provins als de jonge Vos en is de leider in de Tour de France . "Onbeschrijflijk, ik heb nog niet echt de woorden. Echt iets heel speciaals. Morgen starten in geel, dat zal heel bijzonder zijn."

Vos vocht na 2009 voor een nieuwe versie van de Ronde van Frankrijk, eentje met een serieus parcours. Eendagswedstrijd La Course kwam in 2014 als tussenvariant, maar daar stopte het lobbyen voor een volwaardige ronde niet. In oktober 2021 presenteerde de Tourorganisatie een achtdelige koers.

Marianne Vos was erbij, die laatste Touretappe van het vrouwenpeloton in 2009. De 'Tour Feminin' stopte definitief dat jaar, met vier nietszeggende etappes. Daar liet Vos het niet bij zitten. Dertien jaar later is er weer een Tour, van acht etappes, met Vos in het geel.

Jumbo-Visma-kopvrouw Marianne Vos had ingezet op de ritzege, dat ze nu morgen ook start in de gele trui is "onbeschrijflijk". - NOS

Toen iedereen weer op de fiets zat, ging het alweer mis. En nog een keer. En nog een keer. "De finale was gewoon een grote chaos", zei bolletjestruidrager Femke Markus na afloop. "De valpartij vlak voor de sprint, daar lag ik bijna nog bij. Het was linke boel."

Tientallen kilometers lang gebeurde er niets, maar plots verschenen her en der hoopjes rensters in beeld. Een FDJ-vrouw in foetushouding op het asfalt, een roze Valcar-tenue klauterend uit de berm, een renster in het graanveld verward op zoek naar haar fiets.

Een ritzege was het doel. De gele trui is een extraatje. Want: "De concurrentie is moordend." De renster die zelf zowat alles won wat er op twee wielen te winnen valt, kan het weten. "Je voelt de spanning", zei Vos zondag nog voor de start van de eerste etappe. Ze voorzag een week van nerveus koersen. "Dat zal elke dag zo blijven."

Binnen een paar minuten zijn er meerdere valpartijen in de tweede etappe van de Tour de France. Ook favoriet Marta Cavalli gaat onderuit en krijgt daarbij nog een renster over zich heen. Even later stapt ze toch weer op de fiets. - NOS

Markus' ploeggenoot Nicole Frain was verantwoordelijk voor de griezeligste crash van de dag. De Australisch kampioen merkte een valpartij niet op en reed op volle vaart in op de (bijna) stilstaande rensters. Ze raakte Marta Cavalli. De klassementsfavoriet werd gelanceerd, bleef lang liggen, stapte wel weer op, maar gaf uiteindelijk toch op.

Abandonée voor een van de grootste bedreigers van Annemiek van Vleuten voor de eindzege deze Tour. Favoriet Cavalli reed een sterk voorjaar, met onder meer winst in de Amstel Gold Race - waar ze Demi Vollering en Van Vleuten verraste - en een tweede plek in de Giro Donne.

Giro-winnaar Van Vleuten miste zelf overigens ook de slag van de dag in de chaosetappe. De ogenschijnlijk geïrriteerde Movistar-kopvrouw verscheen na de race niet voor de camera's voor commentaar. In het algemeen klassement staat ze 0.50 achter Vos en 0.32 achter Elisa Longo Borghini. Concurrent Mavi Garcia rijdt maar 0.05 voor haar.

Met twee klimetappes als afsluiting is er geen man overboord, maar Van Vleuten zat niet mee met de grote namen. Een zeldzaamheid.

'Nu al zin in morgen'

De renster die de grootste chaos ontliep, was wittetruidrager Maike van der Duin. Want de chaos begon eigenlijk pas toen de 20-jarige Drentse besloot aan te vallen. "Het was de hele dag nerveus en er was kans op waaiers, maar eigenlijk gebeurde dat steeds net niet." Toen het wat rustiger was, ging Van der Duin op avontuur - in haar uppie.

Pas na de laatste tussensprint kreeg ze een groepje achter haar aan. "Ik keek achterom en zag alleen maar grote namen." Vos, Borghini, Elisa Balsamo. In soepele samenwerking reden ze naar de finish. Meesprinten zat er niet meer in voor Van der Duin. Maar: "Een van de mooiste dagen op de fiets. Ik heb nu alweer zin in morgen."