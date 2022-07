Opvang Oekraïners op cruiseschip Zaandam kan niet vanwege stikstofregels

Zaanstad gaat geen Oekraïense vluchtelingen opvangen op cruiseschip Aurelia. Dat laat burgemeester Jan Hamming in een brief weten aan de gemeenteraad. Het schip zou te veel stikstof uitstoten.

Het zeecruiseschip zou in Zaandam afmeren en circa 1078 Oekraïners aan boord nemen, meldt NH Nieuws. Omdat het om een ouder schip gaat, kan het niet worden aangesloten op stroom aan wal. Daarom is het aangewezen op generatoren die meer stikstof uitstoten dan is toegestaan.

"Alle stikstofbeperkende maatregelen zijn onderzocht, maar bieden onvoldoende mogelijkheden om de uitstoot te beperken binnen de geldende stikstofnormen", schrijft burgemeester Hamming aan de raadsleden.

De gemeente Zaanstad laat weten verder te zoeken naar geschikte opvanglocaties. Daarbij wordt ook gekeken naar andere schepen. Op dit moment liggen in Zaandam al twee schepen waar zo'n 200 Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen.