Hartono knokt, maar kan Golubic niet verrassen op WTA-toernooi in Warschau

Arianne Hartono heeft de eerste ronde van het graveltoernooi in Warschau niet overleefd. De mondiale nummer 196 leek tegen de ervaren Viktorija Golubic op weg naar een verrassing, maar liet de 29-jarige Zwitserse toch ontsnappen: 4-6, 7-5, 3-6.

De 26-jarige Hartono, die via twee zeges in de kwalificaties het hoofdtoernooi had gehaald, sloeg liefst twaalf dubbele fouten. Ze liet het hoofd echter niet hangen en de kampioene van het Amerikaanse collegetennis van 2015 bleef in haar kansen geloven.

Hartono maakte in set twee een dubbele break ongedaan en overleefde drie matchpoints toen Golubic, in 2021 nog kwartfinaliste op Wimbledon, op 5-4 voor de winst serveerde. Ze won de set en kwam in het derde bedrijf zelfs met 2-0 voor.

Het bleek net niet genoeg om de Zwitserse, die vorig jaar met Belinda Bencic olympisch zilver in het dubbelspel won, de voet dwars te zetten.

Iga Swiatek, de nummer één van de wereld, doet ook mee aan het graveltoernooi in haar geboorteland.