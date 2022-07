De zomerhits in Oekraïne gaan dit jaar niet over de liefde of de zon

Waar de Nederlandse hitlijsten worden aangevoerd met nummers met titels als In the Stars, I want you en Ferrari, heten de Oekraïense hits van dit moment Naar huis, Fuck you Putin of simpelweg Oorlog. Vrijwel ieder nummer staat in het teken van de oorlog. En er valt meer op aan de Oekraïense muziekontwikkeling.

Zo zijn vrijwel alle hits van dit moment volledig Oekraïenstalig. De Russische taal is grotendeels in de ban gedaan, vertelt muziekjournalist Julian Novak van Moezvar, de Oekraïense variant van 3voor12. "Mensen luisteren veel minder naar Russischtalige muziek en kiezen liever voor een Oekraïens nummer. Dat is een trend die al wel sinds 2014 bezig is."

De reden voor het ongemak bij Russischtalige muziek laat zich raden: de oorlog. Waar zingen in het Russisch voorheen betekende dat een artiest een grotere markt kon aanboren, is het nu juist een afknapper voor het publiek. "Veel populaire artiesten hebben besloten over te stappen op de Oekraïense taal en het bestaande Russischtalige repertoire te wijzigen naar het Oekraïens", zegt Novak.

Waardering van eigen cultuur

Ook een andere bestaande muziektrend is versterkt door de Russische invasie: het verwerken van Oekraïense folklore in de muziek. Het bekendste voorbeeld is de winnaar van het Eurovisie Songfestival, waarbij een oud slaapliedje in een modern jasje werd gestoken, aangekleed door hiphop. Een favoriet van Novak is de nieuwe single van Artem Pivovarov over het Krimgebergte, waarin een traditionele fluit de hoofdrol speelt.

Een van de grootste hits van dit moment is een remake van een lied dat traditioneel wordt gezongen tijdens de Slavische feestdag Ivana Koepala, de viering van de kortste nacht van het jaar. Halverwege het nummer voegt plots de Duitse zangeres Ela zich in de hymne, waarbij in het Duits de Oekraïense veerkracht wordt bezongen.

In de clip is een oude volksdans te zien: