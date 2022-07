Gazprom schroeft gaslevering aan Duitsland verder terug

Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom schroeft vanaf woensdag de leveringen via de Nord Stream 1-gaspijpleiding terug naar 20 procent van de maximale capaciteit. Dat is zo'n 33 miljoen kubieke meter gas per dag.

Volgens Gazprom zijn er nog altijd problemen met de invoer van een turbine, die voor reparatie naar Canada ging. Die problemen zijn volgens het bedrijf het gevolg van de sancties van de EU en het VK tegen Rusland. Gazprom verlaagde de gastoevoer vorige maand al naar zo'n 40 procent van de maximale capaciteit. Ook toen werd verwezen naar de problemen met de turbine.