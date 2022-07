Britse rechtbank besluit opnieuw om behandeling hersendode Archie (12) te stoppen

Artsen in Groot-Brittannië mogen de behandeling stoppen van de hersendode Archie Battersbee (12). Dat heeft een driekoppige rechtbank besloten in een hoger beroepszaak die door de ouders van de jongen was aangespannen. Het doorbehandelen van Archie zou zijn dood alleen maar uitstellen, zo oordeelt de rechtbank.

Die sluit zich daarmee aan bij een eerder oordeel, begin juni. Toen was de conclusie van de rechter ook al dat de jongen, die sinds begin april met zware hersenschade in een ziekenhuis in Londen ligt, van de beademing mag worden gehaald. Die hersenschade is onherstelbaar, zo concludeerden de artsen die hem behandelen.

Europees Hof

De ouders van het 12-jarige kind willen dat hij behandeld blijft worden zo lang zijn hart nog klopt. Daarom gingen zij in hoger beroep. Maar daar ging de rechtbank vandaag dus wederom niet in mee.

Een van de rechters noemde Archie's situatie "een tragedie van onmetelijke dimensies", maar zei ook dat het overtuigende medische bewijs een somber beeld schetste over Archie's levenskansen, en dat het oordeel in het belang van het kind is.

Archie's zaak leidt tot veel beroering in het Verenigd Koninkrijk, waar het nieuws over het rechtbankoordeel eerder vandaag naar buiten werd gebracht: