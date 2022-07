25 jaar cel voor liquidatie in Amstelveen, twee medeverdachten vrijgesproken

Een 28-jarige man is veroordeeld tot 25 jaar cel voor de moord op Rachid Kotar, eind 2019 in Amstelveen. De man is ook schuldig bevonden aan wapenbezit, evenals poging tot doodslag op het 5-jarig zoontje van Kotar die op dat moment op de achterbank zat. Twee medeverdachten zijn vrijgesproken. De rechter vindt dat hun aandeel in de moord niet bewezen kan worden.

De 39-jarige Kotar werd op 12 december 2019 doodgeschoten op de parkeerplaats bij een sportschool in Amstelveen. Zijn 5-jarige zoontje, net klaar met zwemles, was getuige. Hij zat op de achterbank van de auto en bleef ongedeerd. Kotar was een bekende van de politie. Hij zou deel hebben uitgemaakt van een bende die al jaren in conflict is met de groep rond drugscrimineel Ridouan Taghi.

Het Openbaar Ministerie had vorige maand tegen drie verdachten celstraffen tot 30 jaar geëist. De 28-jarige Jonathan C. zou samen met Jurviën M. (22) de schutter zijn geweest. Tegen hen was 30 jaar cel geëist. De derde verdachte, Saifeddine M. (25), was volgens justitie de spotter en tegen hem eiste het OM 22 jaar cel.

Te weinig bewijs

Volgens de rechtbank staat vast dat de liquidatie grondig is voorbereid, maar kan van de twee medeverdachten niet voldoende bewezen worden dat ze bij de moordaanslag betrokken waren.

Zo staat van de 22-jarige verdachte, die de tweede schutter zou zijn geweest, wel vast dat hij op de dag van de moord contact had met de chauffeur van de vluchtwagen, maar is dat niet genoeg bewijs om te stellen dat hij daarmee ook de schutter was, meldt AT5.

Van de 25-jarige medeverdachte, die ervan verdacht werd meegeholpen te hebben, is aangetoond dat hij tot twee keer toe een gps-tracker van de auto van het slachtoffer heeft gehaald. Ook in dit geval vindt de rechter het onvoldoende bewezen dat de verdachte daarmee iets van de moordplannen wist.

Dna en schotresten

Voor de rechter is het wel duidelijk dat de 28-jarige verdachte een van de twee schutters is geweest. Dat heeft onder meer te maken met de jas die de man op dat moment droeg. Op een in beslag genomen telefoon is een foto en video van hem gevonden waarop hij diezelfde jas draagt.

Ook zijn de oranje handschoenen die de schutter droeg, later teruggevonden. Aan de buitenkant zaten schotresten en bloed van het slachtoffer en aan de binnenkant het dna van Jonathan C.

Gewetenloos

De rechtbank spreekt van een gewetenloze daad en rekent het de man zwaar aan dat de aanwezigheid van het zoontje hem er niet van heeft weerhouden de moord te plegen, meldt NH Nieuws.

"Het zoontje heeft moeten zien hoe zijn vader van dichtbij werd doodgeschoten en hoe vervolgens met een wapen op het hoofd van zijn vader werd geslagen", aldus de rechtbank. "Met deze brute daad heeft verdachte blijk gegeven van een volledig gebrek aan respect voor het leven van een ander."

Naast de celstraf moet C. ook schadevergoedingen betalen aan het zoontje en de vader van het slachtoffer.