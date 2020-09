Bennett sprint naar zege na nerveuze tiende etappe Tour

Sam Bennett heeft voor het eerst in zijn carrière een Touretappe op zijn naam geschreven. De Ier was in de massasprint de snelste en won de tiende etappe van Île d'Oléron naar Île de Ré. Cees Bol finishte als achtste.

De 29-jarige Bennett is bezig aan zijn derde Ronde van Frankrijk en was in de derde etappe ook al dicht bij de overwinning. De winst ging toen naar Caleb Ewan, die als een duveltje uit een doosje Bennett vlak voor de streep nog voorbijging. Bennett won in zijn wielerloopbaan al wel etappes in de Giro en de Vuelta.

Bennett is de eerste Ier die bij een sprintetappe in de Tour als eerste over de streep komt sinds Sean Kelly in 1980.

De top van het algemeen klassement is ongewijzigd. Primoz Roglic zal ook in de elfde etappe de gele trui om zijn schouders hebben.