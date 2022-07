Vos wint chaotische tweede etappe Tour de France en pakt gele trui

Maar op vijfentwintig kilometer van het laatste klimmetje in Provins opende Van der Duin de jacht op de ritwinst. Het tot dan toe in slaap gesukkelde peloton schrok wakker, met meerdere grote valpartijen tot gevolg.

Vos was ongenaakbaar in de sprint en pakt met de ritzege ook direct de gele trui af van Lorena Wiebes. In de openingsetappe eindigde Vos nog nipt achter Wiebes.

In het sprintje in de omhooglopende laatste kilometer was Vos de rapste van de vluchtgroep, waarin ook wereldkampioen Elisa Balsamo, Elisa Longho Borghini en wittetruidrager Maike van der Duin zaten.

In een chaotisch en nerveus slot van de tweede etappe van de Tour de France heeft Marianne Vos de dagzege gegrepen. De kopvrouw van Jumbo-Visma was de sterkste van een kopgroep van zes, die zich op zo'n zeventien kilometer van de streep vormde toen achter hen het peloton uiteen viel door enkele nare valpartijen en fikse zijwind.

Binnen een paar minuten zijn er meerdere valpartijen in de tweede etappe van de Tour de France. Ook favoriet Marta Cavalli gaat onderuit en krijgt daarbij nog een renster over zich heen. Even later stapt ze toch weer op de fiets. - NOS

In luttele kilometers gingen meerdere rensters hard onderuit, vol de berm in, of glijdend over het asfalt. Vooral de crash van een van de klassementsfavorieten Marta Cavalli was schrikken. De Italiaanse werd in volle vaart aangereden door de nationaal kampioen van Australië Nicole Frain, die een eerdere valpartij volledig was ontgaan. Cavalli leek door te kunnen, maar gaf even later toch op.

Toen iedereen weer op de fiets zat, ging de wind een rol spelen. Er ontstonden allerlei waaiers in het open heuvellandschap van de laatste twintig kilometer. Het peloton viel uiteen en enkele grote namen belandden op achterstand.

Op dat moment was er een tussensprint waar Wiebes voor wilde gaan en vervolgens ging Vos samen met Balsamo en Borghini in de achtervolging op Van der Duin. Alleen Wiebes hield na de sprint haar benen stil. Het groepje hield het tot de finish in Provins vol.

De sprint van de achtervolgende groep, waar ook Mavi Garcia en Demi Vollering in zaten, werd gewonnen door Wiebes. Bijna dertig was hun achterstand op de streep. Andere klassementsfavoriet Annemiek van Vleuten kwam enkele seconden daarna aan.