Mojo: Eddie Vedder heeft stem terug, concert Pearl Jam in Amsterdam gaat door

Het concert van Pearl Jam in de Ziggo Dome vanavond gaat door, meldt organisator Mojo. Het optreden van gisteravond in Amsterdam werd nog afgelast vanwege aanhoudende stemproblemen bij leadzanger Eddie Vedder.

Goed nieuws: het concert dat Pearl Jam vanavond in Ziggo Dome geeft gaat door! We wensen je veel plezier als je erbij bent. Laatste info via https://t.co/RxQ2y6CLe1 pic.twitter.com/h3Sw2X8Aq2

Vedder had stemproblemen opgelopen tijdens een concert op een festival in Frankrijk. Dit kwam door rook, stof en hitte, zo valt te lezen in een verklaring van de band. Pearl Jam moest daarom al optredens afzeggen in Wenen en Praag, en het concert van gisteren in Amsterdam ging dus ook niet door.

Veel fans stonden gistermiddag al te wachten toen kort voor 17.00 uur de boodschap kwam dat het feest niet doorging. Fans die kaartjes hadden voor dat concert hebben pech. Mojo heeft laten weten dat er geen inhaaldatum komt. Fans krijgen hun geld teruggestort.

Het optreden van vanavond is het laatste concert van Pearl Jams Europese tour.