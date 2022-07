Rusland wil eigen tribunaal om 'misdaden in de Donbas te berechten'

Rusland wil een eigen tribunaal oprichten waarmee het land Oekraïners kan berechten voor oorlogsmisdaden. Dat zei Aleksandr Bastrykin, het hoofd van een Russische onderzoekscommissie die misdaden onderzoekt, in een interview met de staatskrant Rossijskaja Gazeta. Bastrykin, een functionaris die dicht bij president Poetin staat, zei dat Rusland 1300 strafzaken start tegen ongeveer 400 personen die misdaden gepleegd zouden hebben in de Donbas in Oost-Oekraïne. Deze mensen kunnen berecht worden zodra het tribunaal is geïnstalleerd. Naast Oekraïense militairen zouden daar ook buitenlanders bij zitten, onder wie Nederlanders, Amerikanen en Britten. Het is niet duidelijk om hoeveel buitenlandse strijders het gaat. Met het nog op te richten tribunaal zou het land Oekraïners willen berechten die betrokken zouden zijn bij "misdaden tegen de vrede en veiligheid van de mensheid", aldus het commissiehoofd. Het tribunaal moet een niet-westerse tegenhanger worden van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag en gesteund worden door landen als Syrië, Iran en Bolivia, aldus Bastrykin in het interview., Reactie op het Westen Rusland liet hiermee weten een nieuw "internationaal rechtsorgaan" op te willen zetten met de steun van landen die niet mee willen gaan in het pro-Oekraïense sentiment van westerse landen en de Verenigde Naties. Bastrykin beschuldigde het Westen van het openlijk steunen van "Oekraïens nationalisme". Het is nog onduidelijk hoe het tribunaal er in de praktijk uit moet gaan zien. Het plan van Rusland past in de trend dat het land reageert op acties vanuit het Westen. Die worden gezien als collectieve oorlogsvoering tegen het land. Het tribunaal is mogelijk een reactie op het onderzoek dat het ICC is gestart naar Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne.

Rusland-deskundige Hubert Smeets: "De bedoeling van dit tribunaal is volstrekt helder. Het is een tegenverhaal tegen het Westen en past bij de kernboodschap van Poetin: in Oekraïne zijn neonazi's aan de macht. Die moeten niet alleen op militaire wijze worden verwijderd, ook op politiek en justitieel niveau moet er een denazificatie plaatsvinden. Dan kun je denken aan de strijders van het Azovbataljon die voor de rechter moeten verschijnen en vervolgens de doodstraf kunnen krijgen. In Rusland is nog steeds de doodstraf, maar er geldt een moratorium. Het tribunaal heeft geen kans van slagen. Het is goed denkbaar dat het tribunaal wordt opgezet en dat enkele landen, zoals Iran en Syrië, zich erachter scharen. Belangrijk is ook dat het gaat om een tribunaal met internationaal karakter. Maar het zal niet internationaal erkend worden, het zal internationaal geen betekenis hebben. Het is een reflex van Rusland: wat zij doen, doen wij ook. Nu oorlogsmisdaden tegen Russische soldaten in Oekraïne worden onderzocht, gaan wij ook oorlogsmisdaden onderzoeken, is het idee."