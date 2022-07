Politie tasert hond bij aanhouding in Den Haag

De politie heeft gisteren in Den Haag een hond getaserd. Het dier viel politiemensen aan toen zij probeerden het baasje aan te houden omdat hij agressief was.

Volgens de politie is het dier niet gewond geraakt. De hond is door de dierenambulance naar een dierenopvang gebracht.

Even daarvoor was de politie naar de straat geroepen, omdat dezelfde hond iemand gebeten zou hebben. Een vrouw uit de buurt had de hond opgesloten in haar tuin. Het baasje zou het dier daar komen ophalen.

Volgens de politie was de man agressief en onberekenbaar. Zo sloeg hij een ruit van een portiek in. Ook stond de verwarde man in een raamkozijn en dreigde hij naar beneden te springen, schrijft Omroep West. Toen agenten hem uiteindelijk overmeesterden, viel het dier hen aan.

De politie onderzoekt of ze de hond terecht getaserd hebben.