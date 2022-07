Vaccinaties apenpokken begonnen, 32.000 mensen uitgenodigd

Zij krijgen twee prikken, waar minimaal vier weken tijd tussen moet zitten. Voor wie een oude pokkenvaccinatie heeft gehad, is één vaccinatie soms voldoende. "Dit zijn de groepen van wie wij denken dat ze er het meest baat bij hebben", zegt Henry de Vries, hoogleraar huidinfecties en betrokken bij het vaccinatieteam van de GGD in Amsterdam. "Mensen die PrEP gebruiken, hebben vaak meer partners, en daardoor meer kans het virus op te lopen", licht de hoogleraar toe. Hij gaat uit van een hoge vaccinatiebereidheid: "Uit studies blijkt dat die boven de 90 procent is."

De laatste dagen is er veel aandacht voor apenpokken. Normaal komt dat virus voor in het westen en midden van Afrika, maar nu zijn er ook opvallend veel besmettingen in Europa. Dit is wat we weten over het virus. En lijkt het op corona? - NOS

Het virus kan worden overgedragen door intensief lichamelijk contact. In Europa wordt het nu vooral gevonden bij mannen die seks hebben met mannen en veelal wisselende partners hebben. Toch kunnen ook andere groepen het virus oplopen, benadrukte minister Kuipers (Volksgezondheid) eerder.

Sinds zaterdag spreekt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van een internationaal gevaar voor de volksgezondheid, omdat het virus in 70 landen is vastgesteld. Het gaat om het hoogste waarschuwingsniveau van de VN-organisatie. "Het is een signaal aan alle lidstaten om over te gaan tot actie", zegt hoogleraar De Vries in het NOS Radio 1 Journaal. "Verder is het ook een oproep aan andere landen om na te gaan of het virus ook daar rondwaart". Hetzelfde waarschuwingsniveau geldt overigens ook voor polio en covid.

In Nederland is het aantal besmettingen inmiddels opgelopen tot 712, blijkt uit de recentste cijfers. Vorige week kwamen er 163 nieuwe gevallen aan het licht, de snelste toename sinds het virus in april in Nederland opdook. Twee derde van de gevallen is in Amsterdam vastgesteld, zegt De Vries.

Volgens het RIVM verloopt de meerderheid van die infecties mild, maar het virus kan mensen wel degelijk erg ziek maken. Symptomen variëren van pijnlijke uitslag tot hevige hoofdpijn en koorts.