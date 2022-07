Vanavond op tv: Wie volgt Boris Johnson op? • Droogte leidt tot druk op binnenvaart • Protesten in Suriname

Tweestrijd om premierschap VK

In de strijd om het premierschap van het Verenigd Koninkrijk zijn nog twee kandidaten over: voormalig minister van Financiën Rishi Sunak en minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss. Vanavond is het eerste grote een-op-een-televisiedebat tussen de twee.

Begin september kiezen de zeker 180.000 leden van de Conservatieve Partij de opvolger van Boris Johnson. Correspondent Fleur Launspach portretteert Truss en Sunak.