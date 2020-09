ANVR spant rechtszaak aan tegen Royal Air Maroc

De Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR) spant een rechtszaak aan tegen Royal Air Maroc omdat die vliegmaatschappij weigert vanwege corona geannuleerde vluchten terug te betalen.

Passagiers met losse vliegtickets of pakketreizen via de ANVR hebben recht op terugbetaling van niet-uitgevoerde vluchten door luchtvaartmaatschappijen. Volgens de ANVR gebruiken diverse vliegmaatschappijen oneigenlijke excuses om niets terug te betalen of wachten ze daar veel te lang mee.

Dagvaarding

"Royal Air Maroc heeft van ons nog enkele dagen respijt gekregen om de dagvaarding te voorkomen, maar dat leverde niet het noodzakelijke resultaat en dus gaat de dagvaarding uit", aldus Walter Schut, adjunct-directeur van de ANVR.

Royal Air Maroc was niet direct bereikbaar voor commentaar.

'Geduld is op'

De ANVR laat weten dat zowel consumenten als reisbureaus worden gedupeerd door de weigering van Royal Air Maroc om de vliegtickets terug te betalen. Zo wacht reisbedrijf Airtrade, dat opereert als tussenpartij tussen vliegmaatschappijen en de touroperators en reisbureaus, nog op een bedrag van 200.000 euro.

"En dat geldt dus alleen voor ons. In totaal gaat het waarschijnlijk om een veelvoud van dit bedrag", zegt Airtrade-directeur Jeroen Martron. Hij is daarom ook "bijzonder blij" dat de ANVR de stap naar de rechter zet. "Het geduld bij onze klanten is op", zegt Martron. "Er was geen andere optie meer en we staan ook volledig in ons recht. Ze moeten gewoon die knop omzetten. Punt."

Volgens ANVR-directeur Schut is Royal Air Maroc niet de enige maatschappij die een rechtszaak boven het hoofd hangt. Ook Aeroflot, El Al, Air Transat en een aantal andere vliegmaatschappijen kunnen volgens Schut binnenkort een dagvaarding verwachten.