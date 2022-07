Van gele Rabo-droom naar Tourzege van Jumbo-Visma: 'Begon met visie vanuit hele ploeg'

Drie weken lang toonde de al zo veelzijdige Wout van Aert zich nog meer een alleskunner dan hij al was. En het zorgvuldig voorbereide tactische plan leverde zowel in de Alpen als in de Pyreneeën daverend succes en bovendien memorabele etappes op.

Na 42 jaar heeft het legendarische Ti-Raleigh in Jumbo-Visma eindelijk een opvolger. Voor het eerst sinds 1980 is een Nederlandse ploeg erin geslaagd de Tour de France te winnen.

De architect van het succes heeft eigenlijk maar acht woorden nodig. Acht woorden waarin ontlading en trots vechten om voorrang. "Dit is waar we jarenlang naartoe hebben gewerkt." Was getekend, Merijn Zeeman.

Na drie weken koers is de Tour de France zondag in Parijs tot een einde gekomen. Geniet in deze video nog eens van alle hoogtepunten. - NOS

Theo de Rooij was destijds algemeen directeur van de Rabo-wielerploeg. Hij merkte dat de visie van de ploegleiding en de bankdirectie uit elkaar gingen lopen. "Het was niet mijn idee om te zeggen: alle ballen op de Tour. Dat kwam vanuit de sponsor. Wij wilden ons blijven focussen op de klassiekers en de rondes van een week."

Jumbo-Visma heeft bereikt wat de verre voorloper, de grondlegger van de huidige ploeg, nooit is gelukt. Want de ambitie om de Tour te winnen ontstond, lang voordat Zeeman er zijn magnum opus van maakte, al een kleine twintig jaar geleden op het hoofdkantoor van de Rabobank.

Het einddoel van dat alles, geel in Parijs, is behaald. "Dit is voor ons als goud op de Olympische Spelen", sprak Zeeman. "Het hoogste wat je kunt halen. Het besef dat we de gele trui winnen, dat is iets waar we jaren van gedroomd hebben."

Neem 2007. Rabobank was met Michael Rasmussen hard op weg de Ronde van Frankrijk te winnen, tot de Rooij hem in de gele trui, enkele dagen voor Parijs, uit de Tour zette. De Deen had gelogen over zijn verblijfplaats tijdens een trainingskamp.

De Rooij omschrijft voorzichtig wat Laurens ten Dam "de olifant in de kamer" noemt: doping. Het waren de jaren waarin beschuldigingen, positieve testen en bekentenissen van grote en kleine namen uit het peloton jaar in, jaar uit voorbij kwamen, niet zelden tijdens de Tour.

"De Tour willen winnen was in die tijd een heel complexe uitdaging. Je moest het dan opnemen tegen grootmachten waar je het niet tegen wilde opnemen. We zijn er wel heel dichtbij geweest."

Bekijk hieronder in de carrousel de verschillende gedaantes van wat we nu kennen als Jumbo-Visma:

Ruim vijf jaar later, toen zevenvoudig Tourwinnaar Lance Armstrong van zijn sokkel viel, stopte Rabobank met de sponsoring van de wielerploeg. De bank financierde de ploeg nog wel twee jaar, maar wilde niet langer met de naam op het shirt of de ploegleidersauto staan.

Na anderhalf jaar hield ook Belkin het voor gezien en kwam de naam Lotto-Jumbo op het shirt. "Iets nieuws bouwen op de fundamenten van wat je had, zonder al het goede weg te snoeien, dat is heel moeilijk", zegt de Rooij.

Aan de vooravond van de Tour van 2013 stapte het Amerikaanse bedrijf Belkin in, maar de gele trui in Parijs was heel ver weg. "In die jaren, het was de Tour van Bau en Lau", zegt 'Lau' ten Dam, "dachten we echt nog niet aan de Tour winnen. Dat was een ploeg die in de verste verte niet leek op de Rabo-ploeg waar ik in 2008 voor had getekend."

In 2015 boekte Lotto-Jumbo in het hele seizoen evenveel overwinningen als Jumbo-Visma ritzeges pakte in de afgelopen Tour: zes. "We waren een klein ploegje vergeleken met nu", zegt Tankink. Ten Dam: "Het was een uitdaging om positief te blijven. In 2015 was ik ook niet de vrolijkste in de Tour, want het werd steeds minder."

Maar op die oude fundamenten, met deels dezelfde, maar steeds meer nieuwe werknemers, was het zaadje opnieuw gepland, vertelt Tankink. "Het opbouwen begon niet met geld, maar met een visie. En er was vanaf het begin betrokkenheid vanuit de renners bij die visie. Dat is verschrikkelijk belangrijk, het werd niet van bovenaf opgelegd."