Honderden reizigers vast op Rotterdam The Hague Airport

Op de luchthaven van Rotterdam zijn honderden reizigers gestrand. Ze zouden gisteravond naar Ankara vliegen, maar hun vlucht is vertraagd en vertrekt nu morgenochtend.

Het bleef lang onduidelijk wanneer de vlucht van Corendon alsnog zou vertrekken. Het gaat om een verplaatste vlucht, die eerst gepland stond op Schiphol. Een groot deel van de gestrande reizigers heeft de nacht doorgebracht in een hotel in de buurt.

Vanochtend om 08.00 uur zou de vlucht alsnog vertrekken, maar op de luchthaven bleek geen vliegtuig te staan, tot woede van reizigers die dreigden de ingang van het vliegveld te blokkeren, meldt de regionale omroep Rijnmond.

Mocht niet meer landen

De vertraging komt door een vliegtuig van Corendon dat gisteren te laat van Ankara naar Rotterdam vertrok. Vanwege geluidsoverlast mogen passagiersvliegtuigen na 23.00 uur niet op Rotterdam The Hague Airport landen. Het toestel week daarom uit naar Münster.

De vlucht kon vanochtend niet alsnog vertrekken omdat Corendon volgens de luchthaven in Rotterdam eerst een nieuw slottijd moet aanvragen.

Volgens Corendon valt de vlucht niet onder de vliegmaatschappij die in Nederland actief is. Een woordvoerder verwijst naar Corendon Airlines International (CAI) in Turkije. Een vertegenwoordiger van CAI zegt tegen Rijnmond vooralsnog niet te kunnen reageren.