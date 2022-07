Vlucht gemist door drukte op Schiphol: 'We zijn 3000 euro kwijt'

Het is een bittere pil voor vakantiegangers: je komt ruim op tijd op Schiphol, staat uren in de rij en mist alsnog je vlucht. Dan moet je ook nog bijbetalen voor een nieuw ticket en de gemaakte kosten worden niet vergoed. Begin deze maand kondigden KLM, Transavia, EasyJet, TUI en Corendon Airlines een ruimhartig omboekbeleid aan als mensen door de drukte op Schiphol hun vlucht missen. Ook zouden, indien mogelijk, vluchten later vertrekken om zoveel mogelijk passagiers mee te nemen. Maar de vraag is dus of dit in de praktijk ook gebeurt. Zo miste Jacqueline 't Hart haar EasyJet-vlucht naar Catania in Italië, hoewel ze naar eigen zeggen op tijd op de luchthaven was. Eenmaal bij de gate, mochten zij en haar man niet meer mee. "We stonden samen met veertig andere passagiers te kijken naar het vliegtuig. De deur was nog open, de captain was nog bezig. Maar onze koffers werden er toch uitgehaald. "

Vlucht 07:20 EJU7965 met Easyjet naar Catania gemist.EasyJet zegt kom 2,5 uur van te voren. We zijn er ruim 3 uur eerder. En komen door alle rijen net op tijd aan. Vliegtuig staat er nog maar wij met 50 andere mensen mogen niet mee. #easyjet #schipholchaos pic.twitter.com/TfhH4B1VkS — anna eelhart (@annaeelhart) July 19, 2022

De achtergebleven reizigers mochten van Easyjet mee op een vlucht een paar dagen later. "Ik moest dan wel 129 euro per ticket bijbetalen", zegt Anna Eelhart, die met haar twee kinderen diezelfde vlucht naar Catania miste. Voor Eelhart was dit geen optie, de vakantie naar Italië werd afgeblazen. "Ik kon uiteindelijk een flink aantal dingen annuleren, zoals mijn autohuur en hotelovernachtingen, maar bij elkaar ben ik toch ruim 1200 euro kwijt", zegt Eelhart. Easyjet, wil deze kosten niet vergoeden. Easyjet zegt tegen de NOS het "te betreuren" dat de reizigers hun vlucht hebben gemist. Maar de luchtvaartmaatschappij zegt weinig te kunnen doen aan de drukte op Schiphol. Volgens de woordvoerder hadden de reizigers wel via het grondpersoneel gratis omgeboekt kunnen worden.

Wat zijn je rechten als je een vlucht mist door lange rijen op het vliegveld? Op papier heb je weinig rechten. De Europese passagiersrechtenverordening schrijft voor dat je zelf verantwoordelijk bent om je vlucht te halen. Wie zijn vlucht mist, heeft nergens recht op. Luchtvaarmaatschappijen zijn niet verplicht om je op een andere vlucht te zetten, geld terug te betalen of op een andere manier te compenseren. Volgens het Juridisch Loket en de ANWB kun je de kosten mogelijk wel op Schiphol verhalen, omdat je door de drukte op de luchthaven je vlucht niet haalde. Maar Schiphol verwijst passagiers door naar de luchtvaartmaatschappij. Op de vraag wat reizigers moeten doen als dat niets oplevert, wil Schiphol geen antwoord geven. Hoeveel mensen tot nu toe door de drukte hun vlucht hebben gemist, is niet duidelijk. KLM zegt "wegens de drukte geen vragen hierover te kunnen beantwoorden". Bij Tui gaat het sinds de meivakantie om "een handjevol" reizigers. De Consumentenbond ontving tot nu toe zo'n 350 claims. Die zijn ook van mensen van wie de vlucht is geannuleerd.

Féline Verster miste met vijf vriendinnen twee weken geleden een vlucht naar Malta . "We mochten niet eerder dan vier uur van te voren op Schiphol in de rij gaan staan. Maar na het inchecken stonden we nog eens 4,5 uur voor de security." Ze misten hun vlucht, net als tientallen andere passagiers die zich intussen hebben verenigd in een appgroep. Verster en haar vriendinnen hadden accommodatie geboekt en excursies geregeld. "We zijn met zijn zessen 3000 euro kwijt." Niemand in de app-groep krijgt tot nu toe iemand te pakken. "Iedereen geeft een ander de schuld", zegt Verster. "Air Malta zegt dat ik bij Schiphol moet zijn, want daar stonden de rijen. Schiphol zegt: je hebt je tickets geboekt bij vliegtickets.nl, daar moet je zijn. Maar die zeggen er ook niks aan te kunnen doen dat wij de vlucht niet hebben gehaald." Air Malta was niet bereikbaar voor commentaar.

Ook vanmorgen vertrokken bijna alle toestellen met vertraging, al was het minder erg dan gisteren. Hoe dan ook voor de reizigers geen lekker begin van hun trip. - NOS