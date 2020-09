Supersnelle coronatests in aantocht, maar nog veel vragen

Sneltest corona - Getty Images

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) komt deze week met een nieuwe richtlijn voor het gebruik van sneltests. Deze coronatests moeten de laboratoria en de GGD's ontlasten. Wereldwijd brengen grote farmaceuten verschillende supersneltests op de markt. Een oplossing voor alles zijn ze niet, zegt viroloog Chantal Reusken. "Maar ze kunnen wel degelijk de druk van het testen afhalen. Daar zijn ze heel nuttig voor." Reusken, viroloog bij het RIVM en onder meer betrokken bij testbeleid, testcapaciteit en testinnovatie, schrijft mee aan de WHO-richtlijn. "De boodschap zal onder meer zijn dat sneltests uitgebreid moeten worden, gevalideerd in de beoogde context voor gebruik." Ze bedoelt daarmee dat de tests kunnen helpen als er bijvoorbeeld een uitbraak is in een verpleeghuis en er snel een duidelijkheid moet zijn of het om corona gaat. "Kijken hoe wijd verspreid de besmettingen zijn. Maar daarna moet je alsnog de reguliere PCR-tests doen voor een definitieve bevestiging." Ze noemt het een twee-staps-systeem. "Dit geldt eigenlijk voor alle situaties in duidelijk geïdentificeerde settings waarin een uitbraak vermoed wordt. Dan kun je al een eerste snelle actie ondernemen ter voorkoming van verdere besmettingen in afwachting van de definitieve resultaten met betrouwbare testen", zegt Reusken. OMT-advies Ook viroloog Marion Koopmans zegt dat de sneltest een goede aanvulling kan zijn op de huidige PCR-test. "Maar er is nog veel onduidelijk over de betrouwbaarheid van de tests. Op dit moment worden er wel zo'n 800 verschillende sneltests aangeboden aan de WHO. Daar wordt op dit moment het kaf van het koren gescheiden. Iedere producent is heel positief over de werking van de tests, maar er is genoeg reden om daar kritisch naar te kijken." Het is volgens de viroloog heel belangrijk om te weten onder welke omstandigheden tests goed werken. "Werken ze ook goed bij mensen zonder klachten?" Het OMT komt binnenkort met een advies over de inzet van sneltesten en hoopt dan ook hierover wat te kunnen zeggen. OMT-lid Koopmans wil nog niet op dat advies vooruitlopen.

De meeste sneltests zijn antigeentests: zij meten de aanwezigheid van viruseiwitten. De test is niet zo secuur als een PCR-test en zal alleen mensen eruit pikken die veel virusdeeltjes bij zich dragen. Een optie is dan in bepaalde situaties de negatief geteste mensen door te sturen voor de meer betrouwbare PCR-test. De PCR-test kijkt hoeveel van het virus zelf aanwezig is.