Tegenwind drukt omzet en winst van Philips, aandeel hard onderuit

Philips heeft het afgelopen kwartaal minder omzet en winst geboekt. De slechtere prestaties waren onder meer het gevolg van maandenlange covid-lockdowns in China waardoor fabrieken stillagen, de hoge inflatie en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. In Amsterdam ging het aandeel in het eerste uur van de handel ruim 10 procent omlaag.

Philips heeft de winstverwachting voor het hele jaar met 10 procent verlaagd.

In het tweede kwartaal daalde de omzet van het gezondheidstechnologieconcern met 7 procent en kwam uit op 4,2 miljard euro. Het bedrijfsresultaat (het bedrag dat overblijft als alle kosten eraf zijn gehaald) bedroeg 11 miljoen euro, tegen 85 miljoen een jaar geleden.

De fabrikant van medische apparatuur voor particulieren en ziekenhuizen en gezondheidsinstellingen wordt nog in beslag genomen door de vervanging en reparatie van slaap-apneu-apparaten.

Wereldwijd zijn er 5,5 miljoen apparaten die vervangen moeten worden vanwege loslatende schuimdeeltjes die een risico vormen voor de gezondheid. In Nederland hebben 85.00 mensen een slaapapneu-apparaat van Philips.

Spijt

Philips zegt dat tot nu toe 3 miljoen apparaten zijn vervangen of gerepareerd. Tegen het einde van het jaar moet de klus voor het grootste deel zijn geklaard. Dat gaat trager dan de bedoeling was, tot ergernis van patiëntenverenigingen en toezichthouders.

"Voor de patiënten duurt het allemaal te lang, en dat spijt mij enorm", zegt topman Frans van Houten. "We hebben de productie al verdrievoudigd en na deze zomer zitten we op het viervoudige. We doen er alles aan om eerst de patiënten te helpen. Alle componenten gaan met voorrang naar de slaapapneu apparaten en dan pas naar onze andere producten."