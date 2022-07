Amerikaanse atleten heersen op WK in eigen land: dertien keer goud

Op de slotdag in Eugene sprongen de wereldrecords van de Nigeriaanse Tobi Amusan (25) op de 100 meter horden (12,12) en de Zweedse polsstokhoogspringer Armand Duplantis (6,21 meter) eruit, maar de Amerikanen voegden nog even drie gouden plakken aan hun al imposante medailleoogst toe.

Met dertien keer goud, negen keer zilver en elf keer brons was de Amerikaanse atletiekploeg oppermachtig bij de eerste wereldkampioenschappen in de Verenigde Staten. Achter het thuisland moesten Ethiopië, Jamaica en Kenia het in het medailleklassement met tien medailles doen.

Van 15 tot en met 24 juli waren in het Amerikaanse Eugene de achttiende WK atletiek. Om 19.10 uur is op NPO 1 een samenvatting van de slotdag te zien.

Kevin Mayer veroverde voor de tweede keer de wereldtitel op de tienkamp. In Eugene klom de 30-jarige Fransman op de tweede dag van dit nummer van de zesde naar de eerste plaats. Mayer werd zondag vierde met de discus (49,44 m), won het polsstokhoogspringen (5,40 m) en het speerwerpen (70,31 m) en had op de 1.500 m aan de tiende plaats met 4.41,44 genoeg voor het goud met 8.816 punten.

De mooiste was van de pas 20-jarige Athing Mu, die na een verbeten strijd met de Britse Keely Hodgkinson als eerste Amerikaanse ooit op deze afstand WK-goud veroverde. Mu verraste vorig jaar in Tokio ook al met de olympische titel op de 800 meter. Het verschil tussen goud en zilver was miniem: 1.56,30 om 1.56,38. De volgorde aan de finish was identiek aan die van Tokio vorig jaar.

Mayer pakte de titel ook al in 2017. Twee jaar later gaf hij na zeven onderdelen op. Op de Olympische Spelen werd de wereldrecordhouder twee keer tweede, in 2016 achter Ashton Eaton en vorig jaar achter Damian Warner. Die laatste ging in Eugene na vier onderdelen ruim aan de leiding, maar viel op de 400 meter uit met een hamstringblessure.

Ingebrigtsen slaagt wel op 5.000 meter

Jakob Ingebrigtsen revancheerde zich op de 5.000 meter voor het missen van het goud eerder in het toernooi. De Noor was de grote favoriet op de 1.500 meter, maar oogstte op die afstand 'slechts' zilver. Op de 5.000 meter liep hij de laatste drie ronden op kop en hield hij in de eindsprint iedereen achter zich. De winnende tijd was 13.09,24.

De pas 21-jarige Ingebrigtsen werd in 2018 Europees kampioen op zowel de 1.500 als de 5.000 meter. Op de WK van 2019 werd hij vierde op de 1.500 meter en vijfde op de 5.000 meter. Bij de Olympische Spelen In Tokio sloeg hij vorig jaar wel toe op mondiaal niveau. Hij liep naar goud op de 1.500 meter.

In Eugene hield hij onder anderen de topvier van de Spelen en de topdrie van de WK van 2019 achter zich. De Keniaan Jacob Krop was zondag op 0,74 seconde de beste van de rest.