Marmergroeve ingestort in Pakistan, tot nu toe zeker 19 doden

Een marmergroeve in het noordwesten van Pakistan is gisteravond voor een deel ingestort. Daarbij zijn zeker negentien mensen om het leven gekomen. De lokale politie denkt dat er nog zo'n twintig mensen vastzitten onder het puin.

Bij de groeve in het Mohmand-district waren tientallen mensen aan het werk toen het misging. Doordat een deel van de groeve instortte, vielen er grote keien op de medewerkers. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar vermisten.

De politiechef van het district zegt tegen persbureau Reuters dat er nog veertig tot vijftig mensen aanwezig waren. "Normaal gesproken is dat een groter aantal, maar gelukkig was het merendeel al klaar met werken en naar huis."

De politie vermoedt dat het terrein instabiel was door de zware explosieven die er worden gebruikt om het gesteente te breken. In het gebied wordt veel wit marmer gewonnen dat niet alleen in Pakistan wordt verkocht, maar ook wordt geëxporteerd naar andere landen.