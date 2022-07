Wekdienst 25/7: Eerste vaccinaties tegen apenpokken • Eerste criterium na Tour de France

Goedemorgen! Vandaag worden in Nederland de eerste vaccinaties gezet tegen het apenpokkenvirus. En voor wielrenners is er na de Tour de France geen rust, want in Boxmeer wordt het criterium Daags na de Tour gereden. Eerst het weer: vandaag naast zon en wolken verspreid over de dag een enkele bui, landinwaarts kans op een klap onweer. Daar wordt het zomers warm met 26 tot 29 graden, door een stevige westelijke wind in de kustprovincies met 23 of 24 graden minder warm. Daarna wordt het overal amper 22 graden, er zijn perioden met zon en het is vrijwel droog

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? In Amsterdam en Den Haag worden de eerste vaccinaties gezet tegen de apenpokken. De uitnodigingen voor de prik zijn afgelopen donderdag verstuurd. In totaal komen zo'n 32.000 mensen in aanmerking voor het vaccin. In eerste instantie zijn mensen die het geregistreerd staan als gebruiker van de hiv-preventiepil PrEP aan de beurt.

In Tunesië wordt een referendum gehouden over een ingrijpende hervorming van de grondwet. Met die hervorming trekt president Kais Saied nog meer macht naar zich toe.

En voor wielrenners die rechtstreeks uit de Tour de France komen is even rust pakken er niet bij. In Boxmeer wordt traditiegetrouw het criterium Daags na de Tour gereden. Veel bekende Nederlandse wielrenners zijn van de partij, zoals Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen en Taco van der Hoorn.

Wat heb je gemist? De meeste Nederlanders hebben ondanks de sterk gestegen prijzen nog geen moeite om rond te komen. Wel houdt 55 procent inmiddels de uitgaven beter in de gaten. Vorige maand was dat nog 43 procent. Dat valt op te maken uit representatief onderzoek van I&O Research in opdracht van de NOS naar de effecten van de inflatie. Voor ongeveer een kwart van de Nederlanders is het nu echt lastig om de eindjes aan elkaar te knopen. Twee op de tien (19 procent) zeggen goed op de uitgaven te moeten letten om alles te kunnen betalen; iets minder mensen dan in juni. Een groep van bij elkaar 5 procent kampt met financiële problemen of denkt daar binnenkort in terecht te komen. Ander nieuws uit de nacht: Myanmar executeert voor het eerst in decennia vier activisten: een van hen was een partijgenoot van de vorig jaar afgezette regeringsleider Aung San Suu Kyi

Vorig jaar minder mensen verdronken, onder slachtoffers veel migranten: in 2020 verdronken er nog 107 mensen, afgelopen jaar waren het er 80. De meeste mensen (73 procent) verdronken op open water.

Europese vakbonden willen maximumtemperatuur voor werk in buitenlucht: nu werkt ieder land nog met verschillende maximumtemperaturen, maar het Europees Verbond van Vakverenigingen wil dat er binnen de Europese Unie met één temperatuur wordt gewerkt.

"Politie blijft persoonsgegevens opslaan, ook als dat niet meer nodig is": de politie kan voor het politiewerk altijd gegevens opvragen uit de Basisregistratie Personen, maar uit onderzoek van Trouw blijkt dat inmiddels van zo'n negen miljoen mensen automatisch verhuizingen, huwelijken en geboortes worden bijgehouden. En dan nog even dit: De bosbranden bij het Yosemite National Park in de Amerikaanse staat Californië blijven zich uitbreiden. De rookpluim boven het natuurgebied is zo groot dat deze zelfs vanaf de ruimte is te zien:

