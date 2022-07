Na veertig gesprekken en sloten koffie is Heracles klaar voor revanche: 'De knop moet om'

"Verliezen hoort bij topsport. En degraderen ook. Het is gebeurd", zegt Hoogma. "Vandaag heb ik de training zitten kijken. Iedereen wil er weer vol voor gaan, knokken om bij de eerste elf te horen. Ja, zo werkt het. Je bent sportman. Er is verloren. Nu willen we weer winnen."

"De knop omzetten", zegt Nico-Jan Hoogma gedecideerd, die daar zelf geen moeite mee had. Voor hem was alles vanaf de eerste seconde weer vertrouwd. Voor sentiment was geen tijd. Er was namelijk een hoop reparatiewerk te verrichten na een jaar vol malaise en chagrijn.

Vallen uit de voetbalhemel kan, zeker in het geval van Heracles Almelo, meedogenloos snel gaan. Drie wedstrijden voor het einde van de competitie droomden ze nog van Europees voetbal, twee weken later waren ze gedegradeerd.

"Je probeert eerst mensen te leren kennen. Zij zijn voor mij nieuw en ik voor hen. Je probeert wat te weten te komen over hun privésituatie, hun ambities, hoe ze in de wedstrijd zitten. We willen mensen die honderd procent voor de club willen uitkomen. Zo probeer je ook een soort revanchegevoel te kweken."

"Het eerste gesprek was met Carlos Vicens. Daar kwam uit: dat gaat hem niet worden", zegt Hoogma over de assistent van Manchester City die in mei nog werd aangesteld als coach van Heracles.

Integendeel. Toussaint wil iedereen aan boord houden. Alles blijft binnen Heracles op eredivisieniveau, bezweert de algemeen directeur. "We vertelden de medewerkers dat we vol voor promotie gaan en daarom onze slagkracht overeind houden."

"We vertelden dat degradatie nogal wat betekent. We gaan in begroting terug van 12 naar zo'n 10 miljoen euro. Dat is gigantisch veel. Gelukkig hebben we altijd goed op onze centjes gepast", zegt Toussaint, die niet van plan is te bezuinigen of te snijden in personeel.

"Er zijn hier vorig seizoen best wat dingen fout gegaan", zegt Toussaint. "Er is veel gebeurd, mensen gingen weg en er was onrust. Intern hebben we dat geëvalueerd en met onze medewerkers besproken."

Als Hoogma praat over Heracles knikt Rob Toussaint, algemeen directeur van de club, instemmend. Net als Hoogma waagde ook hij zich aan een forse serie gesprekken met de mensen op de werkvloer. De kopjes koffie waren niet aan te slepen in Almelo.

Heracles, vaak geroemd vanwege het wij-gevoel en de prettige clubcultuur, was zichzelf niet meer. Het sentiment: het familiaire is weg, de clubcultuur de nek omgedraaid.

Tot het seizoen 2021/2022, waarin alles anders was. Van Rai Vloet die 'gewoon' mocht spelen na een dodelijk ongeluk tot aan het opstappen van directieleden. Van een fan die Twente-speler Václav Cerny sloeg in de derby tot supporters die gooiden met vuurwerk.

Sinds de promotie in 2005 groeide Heracles uit tot een modelclub voor ploegen met eredivisieaspiraties. In Almelo deed men geen gekke dingen, was het financiële beleid gezond en het veldspel onder de achtereenvolgende trainers Peter Bosz, John Stegeman en Frank Wormuth altijd wel verzorgd.

"Natuurlijk hebben we daarover gesproken en koffie gedronken. Met best veel mensen zelfs", reageert Toussaint, die wijst op de vier werkgroepen (cultuur, structuur, financiën en voetbal) die sinds de degradatie door de club werden gevormd om de kou uit de lucht te halen.

Afgelopen weken zijn sponsors, supporters, clubleiding, trainers en zelfs de burgemeester bijeengekomen om te praten.

Heracles-gevoel

Hoogma: "In die werkgroepen zie ik enorm veel saamhorigheid. We willen terugbrengen dat het klokje overal hetzelfde tikt. Dat wordt dan straks uitgewerkt in een cultuurhandboek met kernwaarden. Soms is het nodig om dat Heracles-gevoel, dat we voelen in onze aderen, te benoemen met elkaar."

Langzaam maar zeker komt het wij-gevoel weer terug in Almelo, zeggen de bestuurders.

Toussaint: "We zijn als club gegroeid door hand in hand sterk te staan. Dat is óók de cultuur waarin je elkaar nu moet vasthouden. Enkele incidenten mogen dat niet volledig in de war gooien en alles op zijn kop zetten".