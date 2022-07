Kiev knarsetandt, maar laat het Russische gas voor Europa altijd door

Er stroomt nu een kleine 42 miljoen kubieke meter Russisch gas per dag door Oekraïne, richting Europa. Dat is ongeveer 40 procent van wat het Russische gasbedrijf Gazprom oorspronkelijk geboekt had, aldus Sergej Makogon, de ceo van Ukrtransgaz, dat de 33.000 kilometer aan Oekraïense hogedrukgasleidingen beheert.

Rusland is eerder een doortrapte partner, denken ze bij Naftogaz en Ukrtransgaz. "In 2021 zijn ze al begonnen met het voorbereiden van deze crisis. Als u het nog weet, toen zijn ze gestopt met het vullen van de Europese gasopslagen. Ze leverden maar 8 tot 10 procent van de beloofde hoeveelheid. Wat je nu ziet is gewoon een voortzetting van dat beleid", zegt Makogon. Het niet vullen van de gasvoorraden ziet hij als onderdeel van de oorlogsstrategie. Het gastekort moet Europa inschikkelijk maken, minder geneigd tot confrontatie met Rusland over Oekraïne.

En Europa kan niet zeggen dat het niet is gewaarschuwd, meent de Naftogaz-adviseur. De Oekraïners hebben uitvoerig verteld wat hun in 2015 is overkomen: "We hebben gezegd, dit gaat jullie ook overkomen: als je iets doet wat de Russen niet bevalt, word je afgesloten. Maar Europa wilde niet luisteren, omdat Rusland werd beschouwd als betrouwbare partner, dat mantra werd altijd weer herhaald."

In Oekraïne hadden ze in 2014 al meer dan genoeg van de Russische aanpak. "Sinds de bezetting van de Krim in 2014 en het begin van de oorlog in de Donbas, kopen wij geen kubieke meter gas meer van de Russen. We kopen gas in Europa. De Russen zeiden: jullie gaan veel meer betalen of je krijgt niks meer. Wij zeiden: dit is niet eerlijk, want jullie vragen meer dan de marktprijs, dus laat maar", aldus Zalisjtsjoek.

De Oekraïense regering is gestopt met Russisch gas om de energieveiligheid te waarborgen. Het gas dat de Oekraïners kopen, komt binnen via onder andere Polen en Slowakije. Zalisjtsjoek wordt fel bij de opmerking dat het waarschijnlijk voor een groot deel nog steeds om Russisch gas gaat. "Je mag het geen Russisch gas noemen. De moleculen kunnen overal vandaan komen. Uit Groningen, Noorwegen of andere Europese landen. Belangrijk is dat we het op de Europese markt kopen. Transparant."

Flinke bezuinigingen

Het probleem was alleen dat Oekraïne in 2015 ineens de marktprijs moest gaan betalen voor het in Europa aangeschafte gas, dus dat het land veel duurder uit was. "Er moest flink bezuinigd worden op het gasverbruik, maar liefst 40 procent", vertelt Zalisjtsjoek over die periode zes jaar geleden. En dat is natuurlijk behoorlijk wat meer dan 15 procent bezuiniging op gasverbruik waar Europa nu tegen aanhikt.

Zou Nederland het zonder Russisch gas redden? NOS op 3 legt het uit.