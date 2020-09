Teleurstelling en opluchting over besluit Gouden Koets

Gouden Koets - ANP

De Gouden Koets gaat volgend jaar naar een museum en dat nieuws leidt tot veel reacties. De koets kwam de afgelopen jaren onder vuur te liggen vanwege vanwege verondersteld racisme op het zijpaneel 'Hulde der koloniën'. En met de bekendmaking dat het rijtuig in ieder geval van juni tot november 2021 wordt verplaatst naar het Amsterdam Museum was het meteen weer trending op sociale media. Hoe komt de koets het Amsterdam Museum in, en waarom die plek? Directeur Judikje Kiers legt het uit:

'Stap voorwaarts' Het is onduidelijk of de koets na 2021 nog officieel zal worden gebruikt. Maar als het aan Nugah Shrestha ligt, blijft de koets in het museum staan. "Ik ben verbaasd dat het zo snel gelukt lijkt", zegt Shrestha, mede-initiatiefnemer van een petitie om de koets in een slavernijmuseum te krijgen. De petitie is inmiddels 7802 keer ondertekend. "Ik denk dat dit besluit een goede stap voorwaarts is, maar het is nog niet permanent. Het toont dat het Koningshuis hiermee bezig is en luistert naar geluiden uit de samenleving", zo verwijst Shrestha naar de anti-racismedemonstraties in binnen- en buitenland' . 'Jammer' Koningshuisfan Oscar Meijer vindt het juist jammer dat de grote Gouden Koets voorlopig niet meer rijdt. Op Prinsjesdag staat hij vaak als een van de eersten langs de route die het koninklijk echtpaar aflegt. "Dit was te verwachten en we moeten ons erbij neerleggen. Door de hele discussie was het onmogelijk geworden om de koets nog te gebruiken." Die discussie gaat over het eerder genoemde zijpaneel op het vergulde rijtuig. Daarop is een witte vrouw op een troon te zien met daaromheen mensen met een donkere huidskleur die voor haar buigen en geschenken aan haar voeten leggen.

De een vindt het racistisch en een verheerlijking van het koloniale verleden, terwijl de ander de koets als een nationaal symbool ziet dat hoort bij een traditie die behouden moet blijven. "Wij respecteren het besluit van de koning", zegt voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Oranjebonden Pieter Verhoeve. "Maar om nu al te zeggen dat het nooit meer de straat op mag gaan, zover hoeft het wat ons betreft niet te komen." 'Rutte laat zich chanteren' Verhoeve, tevens burgemeester van Gouda, benadrukt dat de koets onderdeel is van het collectieve geheugen. Hij vindt dat er beter uitgelegd kan worden waarom het voertuig zo is gemaakt, in plaats van het niet meer te gebruiken. "In Paleis Noordeinde bevindt zich een Indische kamer, een geschenk vanuit de koloniën. Dat slopen we er ook niet uit, dus waar trek je de grens?" Op Twitter laat Martin Bos, Zeeuws Statenlid voor Forum voor Democratie, weten dat hij fel tegen het besluit is. "Het is de drammers gelukt." PVV-leider Wilders is het daarmee eens: "Rutte laat zich opnieuw chanteren door linkse anti-racismeterreur."