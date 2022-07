Myanmar executeert voor het eerst in decennia vier activisten

Het militaire regime van Myanmar heeft vier prodemocratische activisten geëxecuteerd, melden staatsmedia. Een van hen was een partijgenoot van de vorig jaar afgezette regeringsleider Aung San Suu Kyi. Het is voor het eerst in decennia dat de doodstraf in het Zuidoost-Aziatische land is voltrokken.

Na de militaire staatsgreep in februari vorig jaar veroordeelde de junta in Myanmar tientallen burgers en activisten ter dood, maar tot nog toe waren er nog geen executies uitgevoerd. De vier mannen die nu zijn omgebracht, werden in januari al ter dood veroordeeld. Hun proces vond achter gesloten deuren plaats.

De militaire machthebbers van Myanmar kondigden vorige maand aan dat de vonnissen van de vier snel zouden worden voltrokken. Dat leidde tot grote internationale verontwaardiging. Zo spraken deskundigen van de Verenigde Naties van een "vileine poging om angst te zaaien". VN-chef António Guterres noemde het besluit van de junta een "flagrante schending van het recht op leven, vrijheid en veiligheid".

'Terreurdaden'

Volgens de Myanmarese autoriteiten zijn de vier mannen geëxecuteerd omdat ze "terreurdaden" hebben gepleegd. Ze zouden onder meer milities hebben ondersteund bij gevechten tegen het leger tijdens de militaire coup vorig jaar.

Zo werd de 41-jarige voormalige hiphopartiest Phyo Zeya Thaw, die voor de partij van Aung San Suu Kyi in het parlement heeft gezeten, door de junta beschuldigd van aanvallen op leden van het regime. Twee andere activisten die zijn terechtgesteld, waren veroordeeld omdat ze een vrouw zouden hebben vermoord van wie ze dachten dat ze een informant van de junta was.

Hoe de vier om zijn gedood, is niet bekendgemaakt. Eerder vonden executies in Myanmar plaats door ophanging. De laatst bekende executies in het land waren eind jaren 80.

Staatsgreep

Sinds de staatsgreep vorig jaar woedt er in Myanmar een burgeroorlog tussen het leger en meerdere rebellengroeperingen. In de nasleep van de coup zijn naar schatting zeker 14.000 inwoners van het land gearresteerd wegens verzet tegen de militaire machthebbers, van wie er nog duizenden vastzitten.

Op 1 februari was het precies een jaar geleden dat het leger in Myanmar de macht greep. We maakten toen dit overzicht van de gebeurtenissen daarna: