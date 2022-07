Visser mist WK-finale 100 m horden, Vloon faalt met polsstok op aanvangshoogte

Nadine Visser is bij de wereldkampioenschappen atletiek in de halve finales van de 100 meter horden uitgeschakeld. De Nederlandse recordhoudster liep in Eugene in haar serie van de halve finales naar de derde plaats in 12,66 seconden. Sneller was ze dit seizoen nog niet geweest.

De nummers één en twee van de drie series plaatsten zich rechtstreeks voor de finale. De tijd van Visser, die dit jaar door een spierblessure maanden uit de roulatie was, was niet snel genoeg om van de ontsnappingsroute via de twee tijdsnelste verliezers gebruik te kunnen maken. Ze zette uiteindelijk de twaalfde tijd van het deelnemersveld neer.

Visser stond de laatste twee edities van de WK in de finale. In 2017 finishte ze in Londen als zevende, twee jaar later in Doha eindigde ze als zesde. Vorig jaar was ze vijfde in de olympische finale in Tokio.

Wereldrecord Amusan

De Nigeriaanse Tobi Amusan (25) bracht in haar race het wereldrecord op 12,12 seconden. De oude toptijd was in handen van de Amerikaanse Kendra Harrison met 12,20 (2016). Harrison liep achter Amusan naar de tweede plaats in 12,27.