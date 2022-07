Visser en Vloon spelen bijrol op WK, wereldrecords Amusan en Duplantis

Nadine Visser is bij de wereldkampioenschappen atletiek in de halve finales van de 100 meter horden uitgeschakeld. De Nederlandse recordhoudster liep in Eugene in haar serie van de halve finales naar de derde plaats in 12,66 seconden. Sneller was ze dit seizoen nog niet geweest. De nummers één en twee van de drie series plaatsten zich rechtstreeks voor de finale. De tijd van Visser, die dit jaar door een spierblessure maanden uit de roulatie was, was niet snel genoeg om van de ontsnappingsroute via de twee tijdsnelste verliezers gebruik te kunnen maken. Ze zette uiteindelijk de twaalfde tijd van het deelnemersveld neer.

De Nederlandse recordhoudster finisht in haar halve finale op de WK als derde in 12,66. Dat is niet goed genoeg voor een finaleplaats. Bekijk hier haar race. - NOS

Visser stond de laatste twee edities van de WK in de finale. In 2017 finishte ze in Londen als zevende, twee jaar later in Doha eindigde ze als zesde. Vorig jaar was ze vijfde in de olympische finale in Tokio. Wereldrecord Amusan De Nigeriaanse Tobi Amusan (25) bracht het publiek in extase. In haar race in halve finale brak ze het wereldrecord met 12,12 seconden. De oude toptijd was in handen van de Amerikaanse Kendra Harrison met 12,20 (2016). Harrison liep achter Amusan naar de tweede plaats in 12,27. In de finale zonder Visser ging het nog harder. Amusan duldde niemand in haar buurt en verpulverde haar eigen toptijd van twee uur eerder. Ze won goud in 12,06. Helaas deed ze dat met een niet toegestane rugwind van 2,5 m/s. De Jamaicaanse Britany Anderson en olympisch kampioene Jasmine Camacho-Quinn finishten allebei in 12,23. Anderson bleek een fractie sneller. Voormalig wereldrecordhoudster Harrison werd gediskwalificeerd.

De Nigeriaanse zorgt op de slotdag van de WK atletiek in de halve finale voor een sensatie door haar halve finale van de 100 meter horden te winnen in 12,12 seconden. Het oude wereldrecord stond op naam van Kendra Harrison met 12,20. - NOS

Polsstokhoogspringer Vloon mist aanvangshoogte Menno Vloon had zich na twee mislukte WK's veel voorgesteld van de finale van het polsstokhoogspringen, maar kon na drie mislukte sprongen op de aanvangshoogte van 5,55 meter meteen weer inrukken. De 28-jarige Zaandammer, die indoor al over een hoogte van 5,96 is gegaan, baalde. Of zijn falen met spanning te maken had? "Ik weet het echt niet. Dit is nieuw voor mij. Ik zat met mijn aanloop niet goed." Over drie weken heeft Vloon de kans zich te revancheren. Dan zijn de Europese kampioenschappen in München. "Ik weet dat er veel meer inzit. Ik ging hier voor een medaille. Het is lang geleden dat ik direct drie keer heb afgesprongen. Dan moet het maar op de EK gebeuren", zei hij na zijn mislukte optreden in Eugene.

Menno Vloon kan in de WK-finale van het polsstokhoogspringen in Eugene na drie mislukte pogingen op 5,55 meter meteen inrukken. "Het is lang geleden dat ik direct drie keer afsprong." - NOS

Magistraal wereldrecord Duplantis De wereldtitel bij het polsstokhoogspringen ging zoals verwacht naar de 22-jarige Zweed Armand Duplantis. De wereldrecordhouder (6,16 m voor de WK) en olympisch kampioen ging over 6,00 meter, waarmee hij zijn eerste wereldtitel in de buitenlucht veiligstelde.

De 22-jarige Zweed laat, nadat hij de wereldtitel heeft veiliggesteld, de lat op een hoogte van 6,21 meter leggen. In zijn tweede poging bedwingt hij de wereldrecordhoogte. Zijn oude record stond op 6,16 meter. - NOS