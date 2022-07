Groen, geel, wit én bollen: alle Tour-truien om Nederlandse schouders

De nagels van haar linkerhand zijn geel, die van haar rechter groen, als herinnering aan het doel deze Tour de France. Eerst wil Lorena Wiebes de gele trui veroveren, en daarna eindigen in het groen. Deel één van de missie is al geslaagd. In de massasprint versloeg ze zondagmiddag op de Champs-Élysées in de eerste etappe Marianne Vos. Over haar ambities voor het geel liet Wiebes geen twijfel vlak voor vertrek onder de Eiffeltoren. "We komen hier voor één ding: winnen en het eerste geel pakken. Dat is meteen een doel geweest toen het parcours bekend werd gemaakt." En terecht, Wiebes won dit seizoen al veertien ritten en is vrijwel niet te pakken in de sprint.

Tour live bij de NOS Alle etappes van de Tour de France zijn live te zien bij de NOS via NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app. De uitzending van de tweede etappe begint maandag om 14.15 uur.

Zeggen dat je wil winnen en het dan ook doen, is indrukwekkend, zeker met zulke sterke sprintsters als Vos, Lotte Kopecky en wereldkampioen Elisa Balsamo in je nek. Al ging het in het centrum van Parijs niet vanzelf bij de Team DSM-trein. "Het was superchaotisch", zei Wiebes na afloop. "Ik was gefocust op Pfeiffer (Georgi, red.) haar wiel. Charlotte (Kool, red.) bleef achter mij zitten en we zouden na de tunnel wisselen van positie. Maar omdat het zo chaotisch was, was dat niet meer mogelijk. We hebben het worstcasescenario toegepast en het belangrijkste was dat ik kon sprinten."

Vos opende het sprintgeweld op de kasseien van de Champs-Élysées. "Ik had verwacht dat Marianne al vroeg aan zou gaan en dat gebeurde ook, maar gelukkig kon ik nog wat door versnellen", zei Wiebes. "Het was moeilijk tegen Marianne. Ik kon het moeilijk zien, want ze zat helemaal aan de andere kant van de weg." Waar het rommelde in de lead-out bij DSM, liep het in de Jumbo-Visma-trein soepel. "Mijn ploeg deed een fantastische lead-out", zei Vos na afloop. "Ik denk dat er niet veel fout is gegaan en dat Lorena gewoon net wat sneller was." Geklopt, in een eerlijke sprint, zoals Vos het zelf noemde.

Marianne Vos sprintte voor wat ze waard was in de eerste etappe van de Tour, dat was een tweede plek, vlak achter razendsnelle Lorena Wiebes. - NOS

De laatste kilometers van de 82 in het centrum van Parijs waren nerveus. Het was dringen, wat leidde tot meerdere valpartijen. "Iedereen is natuurlijk wel gespannen en gedreven om iets te laten zien", zei Vos. "Het is een soort hotseknots over die keitjes. Het was opletten geblazen om uit de problemen te blijven." 'Kijk deze trui, hoe mooi!' De etappehuldiging in Parijs was een volledig Nederlandse aangelegenheid: alle truien zitten om schouders van Nederlandse rensters. Het geel en groen is van Wiebes. De witte trui van het jongerenklassement is voor 20-jarige Maike van der Duin, die als achtste finishte. En de bolletjestrui is voor Femke Markus.

Voordat de nerveuze sprintkilometers waren begonnen, flikte Markus de mooiste truc van de dag: twee schamele bergpuntjes sprokkelen die op de Champs-Élysées lagen te wachten. Vlak voor de doorkomst voor de bergpunten was Markus ervandoor gegaan met twee medevluchters, die ze op de streep net te slim af was. Een vooropgezet plan, zaterdag gesmeed met de ploeg. "Geweldig dat het gelukt is. Kijk, deze trui, hoe mooi!", lachte Markus in haar bolletjestrui. "En ik zeg altijd dat ik niet kan klimmen."

Femke Markus straalt na een geslaagd plan om de bolletjestrui te grijpen in de openingsetappe van de Tour de France. - NOS