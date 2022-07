Zwak Feyenoord lijdt tegen Lyon derde nederlaag in voorbereiding

Lyon viert de goal van Alexandre Lacazette, Feyenoord treurt - Pro Shots

Slot hoopt nog op meerdere versterkingen voor Feyenoord deze transferperiode en het optreden tegen Lyon toonde andermaal aan dat dat broodnodig is. Tegen Lyon startten twee nieuwkomers, Danilo en Javairô Dilrosun. De 18-jarige Mimeirhel Benita uit de eigen jeugd stond rechtsback in een elftal met met verder vertrouwde namen. Gernot Trauner en nieuweling Mats Wieffer ontbraken vanwege blessures. De laatste aanwinst Sebastian Szymanski was present, maar de Poolse middenvelder kwam niet in actie. Lyon maakte nog geen gebruik van de van Ajax overgekomen Nicolás Tagliafico.

Willem II wint wel van Olympique Lyonnais, met 5-0 Eerstedivisionist Willem II won zaterdag met klinkende cijfers van Olympique Lyonnais: 5-0. Deels was die score echter te verklaren doordat trainer Bosz toen niet met zijn eerste keuze het veld betrad. Maar in dat veredelde B-team deden bijvoorbeeld wel Jérôme Boateng, met Duitsland nog wereldkampioen in 2014, en Houssem Aouar mee. Bosz was dan ook woedend over de wanprestatie. Voor de Tilburgers scoorden Freek Heerkens, Jizz Hornkamp (tweemaal), Jeremy Bokila en Nick Doodeman.

Na een gezapig eerste half uur opende Alexandre Lacazette, deze zomer na vijf jaar Arsenal teruggekeerd op het oude nest, de score tegen Feyenoord. De Franse spits haalde van zo'n 30 meter uit en de bal ging via de binnenkant van de paal binnen. Jeff Reine-Adélaïde maakte er op slag van rust 0-2 van.

Mimeirhel Benita (r) en Karl Toko-Ekambi (l) - Pro Shots

In de tweede helft voerde Slot veel wissels door en werd Feyenoord iets gevaarlijker. Lyon-doelman Anthony Lopes redde op een inzet van Danilo en ook de van AZ overgekomen invaller Mohamed Taabouni en Alireza Jahanbakhsh waren dicht bij een goal. Het was al met al veel te mager om Lyon te verontrusten en het publiek te vermaken. Feyenoord leed zijn derde nederlaag deze voorbereiding.

Oefenwedstrijden Feyenoord in voorbereiding 2 juli: Feyenoord - FC Kopenhagen 0-7 9 juli: Red Bull Salzburg - Feyenoord 1-2 16 juli: Feyenoord - Union Sint-Gillis 0-4 24 juli: Feyenoord - Olympique Lyonnais 0-2 27 juli: Feyenoord - NAC Breda 31 juli: Feyenoord - Osasuna

Feyenoord hoopt zich op korte termijn te versterken met de Mexicaanse spits Santiago Giménez. De club is ook op zoek naar een linksback. "We zijn nu druk bezig met versterkingen", zei Slot na afloop. "Het is duidelijk dat er nog wat bij moet. Maar ik had wel gehoopt dat we iets verder zouden zijn met versterkingen."

B-team AZ verslaat Schoutens Bologna AZ sloot de voorbereiding op het nieuwe seizoen zondag af met een overwinning op Bologna in Alkmaar: 1-0. Tussen de twee wedstrijden tegen Tuzla City in de tweede voorronde van de Conference League in zette AZ-coach Pascal Jansen niet zijn vaste waarden op.

Zico Buurmeester maakt het enige doelpunt - Pro Shots