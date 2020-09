Ackermann slaat wederom toe in Tirreno-Adriatico

Pascal Ackermann heeft ook de tweede etappe in Tirreno-Adriatico gewonnen. De Duitser van Bora was opnieuw de snelste in de massasprint, ditmaal in Follonica na 201 kilometer koers. Fernando Gaviria kwam net als maandag als tweede binnen.

De Italianen Marco Canola, Edoardo Zardini, Andrea Bagioli en Umberto Orsini vormden de vluchtgroep van de dag. Orsina capituleerde van hen als laatste, op 16,5 kilometer van de streep.

Na een dag lanterfanten (40 km/uur in een vlakke rit) nestelde Mathieu van der Poel zich in de slotfase aan kop van het peloton en hij hield het tempo hoog voor z'n Alpecin-ploeggenoot Tim Merlier. De Belgisch kampioen ging te vroeg aan en eindigde als vijfde. Mike Teunissen was de beste Nederlander, hij finishte als tiende.