Philipsen sprint op Champs-Élysées naar zege in slotetappe Tour

Jasper Philipsen heeft de slotetappe van de 109de Tour de France op zijn naam geschreven. De 24-jarige Belg was de snelste in de massasprint op de Champs-Élysées. Hij versloeg Dylan Groenewegen (tweede) en Alexander Kristoff (derde). Daarmee kon Philipsen zijn tweede etappezege in de Ronde van Frankrijk bijschrijven op zijn palmares. Zijn eerste ritoverwinning boekte hij in de vijftiende etappe van deze Tour, toen het peloton in Carcassonne finishte.

De slotfase van de 21ste en laatste etappe van de Tour de France, traditioneel op de Champs-Élysées in Parijs. - NOS

Na de sprinters kwam ook de Jumbo-Visma-ploeg juichend en met stralende gezichten over de eindstreep. Na de tijdrit van zaterdag kon het eigenlijk al niet meer fout gaan voor Jonas Vingegaard, maar met de finish in Parijs was de eindzege ook officieel binnen. Feestvieren Onderweg werd er al voorzichtig aan het feest begonnen. Het begon met een grappende Wout van Aert die, zoals hij wel vaker deed deze Tour, vanuit de start demarreerde. Vingegaard en Tadej Pogacar kwam hem lachend achterna en met z'n drieën peddelden ze rustig verder totdat ze weer onderdeel uitmaakten van het peloton. De renners van Jumbo-Visma poseerden voor de fotografen. Daarbij hielden ze ook de rugnummers van de uitgevallen Primoz Roglic, Steven Kruijswijk en Nathan Van Hooydonck zichtbaar omhoog. Vingegaard ging ook nog op de foto met de vijf overgebleven Denen. Met nog tachtig kilometer te gaan was er een proostmoment voor Vingegaard en zijn ploeggenoten.

Jonas Vingegaard proost met zijn ploeggenoten op een waanzinnig succesvolle Tour de France. - Reuters