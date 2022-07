Van Bommels Antwerp start competitie met zege op Buijs

Na het teleurstellende 0-0 gelijkspel van donderdag tegen FC Drita in de tweede voorronde van de Conference League heeft Mark van Bommel met Royal Antwerp FC een succesvol debuut beleefd in de Belgische competitie. 'The Great Old' won met 2-0 bij het KV Mechelen van coach Danny Buijs.

Van Bommel koos voor tien namen in de basis die ook vorig seizoen al actief waren voor Antwerp. Een uitzondering maakte de coach voor aanvoerder Toby Alderweireld, die overkwam van Al Duhail uit Qatar. Vincent Janssen, een van de andere grote aankopen van de ambitieuze club van technisch directeur Marc Overmars, startte op de bank.

Concurrent Janssen scoort twee keer

In tegenstelling tot donderdag begon Michael Frey, clubtopscorer van vorig seizoen, centraal voorin en de Zwitser deed wat Janssen donderdag naliet: scoren. Na een pass van Alderweireld over de Mechelse verdediging kapte de Zwitserse spits zich vrij en vond hij het net. Vanaf de strafschopstop maakte hij zijn tweede goal.

In een levendige eerste helft raakte Julien Ngoy namens Mechelen nog de paal en Antwerp-middenvelder Radja Nainggolan trof met een vrije trap de lat. Janssen mocht in de 66ste minuut invallen voor Frey. Verder dan een vergeefse doelpoging vanaf de middenlijn kwam Janssen niet.