Concert Pearl Jam in Amsterdam afgeblazen om stemproblemen Eddie Vedder

Het uitverkochte concert dat de Amerikaanse rockband Pearl Jam vanavond zou geven in de Ziggo Dome in Amsterdam is op het laatste moment afgelast. Dat meldt concertorganisator Mojo. Het concert zou eigenlijk om 20.30 uur beginnen.

De groep moest afgelopen week al optredens afzeggen in Wenen en Praag vanwege stemproblemen van zanger Eddie Vedder. Die liep hij op door rook, stof en hitte, veroorzaakt door vuurtjes bij een concert in Frankrijk.

"Ondanks alle inspanningen van iedereen heeft hij helaas nog steeds geen stem en is zodoende niet in staat om op te treden", zo meldt Mojo. "Er komt geen vervangende datum en kaartkopers krijgen automatisch hun geld teruggestort."

Diepe excuses

De rockband spreekt op sociale media van "het slechtst denkbare scenario". "We bieden vanuit de grond van ons hart excuses aan voor iedereen die zo hard gewerkt heeft om de show mogelijk te maken, en aan al onze fans die ernaar uitkeken om ons te zien."

Pearl Jam staat ook voor morgen op het programma van de Ziggo Dome. Volgens Mojo gaat dat concert vooralsnog door.

Op sociale media wordt met teleurstelling gereageerd: