Drukte op de Nederlandse stranden, oproep om niet met auto te komen

Sinds 1 juli mogen badgasten en dagjesmensen betaald parkeren in de wijken waar voorheen alleen vergunninghouders mochten staan. Afgelopen dinsdag, toen het tropisch heet was, kwamen veel mensen naar Zandvoort en waren al snel alle parkeerplekken bezet. NH Nieuws kreeg toen tientallen klachten van inwoners die hun eigen auto niet meer kwijt konden.

Het is mooi weer en al druk op Scheveningen! Er is geen parkeerplek meer en de meeste parkeergarages zijn vol. Pak de fiets, (deel)scooter of OV om het strand goed en snel te bereiken. Parkeer niet in de woonwijken, maar reserveer snel bij Park & Beach: https://t.co/amqk3B3upR pic.twitter.com/5H7LIohGDZ

Ook in Scheveningen zijn geen parkeerplekken meer beschikbaar en de meeste parkeergarages zijn vol, meldt de gemeente Den Haag op Twitter. Datzelfde geldt voor Kijkduin. Met de fiets of het openbaar vervoer zijn de stranden nog wel goed te bereiken.

Op meerdere wegen richting de kust is het zondagmiddag druk, zo meldt de ANWB. Zo staan er files op de N2000 en de N201 richting Zandvoort. Ook op de wegen richting Kijkduin en Scheveningen staan files.

Gele vlag

Op het Haagse Zuiderstrand en in Zandvoort is de gele vlag gehesen. Dat betekent dat de zee gevaarlijk is en dat zwemmen wordt afgeraden.

"Er is veel wind en er zijn flinke golven. Hierdoor is er ook meer stroming. Kun je niet zwemmen, ga niet dieper dan je knieën het water in en blijf ook als ervaren zwemmer dicht onder de kant. Ga nooit alleen het water in!", schrijft de Zandvoortse reddingsbrigade op Twitter.