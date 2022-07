Verstappen profiteert van crash Leclerc, wint en leidt riant in WK-klassement

Max Verstappen heeft na twee Ferrari-zeges de smaak van de overwinning weer te pakken. De Red Bull-coureur schreef voor het tweede jaar op rij de Grand Prix van Frankrijk op zijn naam. Charles Leclerc vloog na 18 ronden in leidende positie van de baan. Een hard gelag voor Ferrari, dat het gehele seizoen al met problemen aan de auto kampt. Leclerc leek over de boordradio te klagen over zijn gaspedaal, dat open bleef staan, maar sprak later van persoonlijk falen. In Oostenrijk had de Monegask in de slotfase sowieso last van een haperend gaspedaal, maar haalde hij als nummer één toch de finish.

De auto van Leclerc wordt weggesleept - AFP

Op het snikhete asfalt in Le Castillet, waar veel van de banden werd gevraagd, bleef daardoor een serieuze aanval op de Red Bull van regerend wereldkampioen Verstappen uit. De Nederlander breidde in de WK-stand zijn voorsprong op Leclerc met 25 punten uit, waardoor het gat tussen de twee nu 63 punten is. Verstappen startte achter Leclerc vanaf P2 en bleef in de beginfase in het spoor van de Ferrari-coureur. Daarachter rukte Lewis Hamilton in zijn 300ste grand prix op naar plek drie, voor Sergio Pérez. In ronde 16 dook Verstappen als eerste van de favorieten de pits in en niet veel later, na de crash van Leclerc, volgde logischerwijs de rest van het veld. Zij profiteerden van de op dat moment geldende gele vlag.

Ontzetting bij Ferrari na het uitvallen van Leclerc - Reuters