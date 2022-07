Wiebes wint op Champs-Élysées en pakt gele trui in Tour de France

Lorena Wiebes heeft de eerste rit in de Tour de France gewonnen en daarmee direct de eerste gele trui gepakt. De sprintster van Team DSM was de grote favoriet voor de eerste ritwinst. De Nederlandse is dit seizoen in de massasprint maar moeilijk te verslaan. Achter Wiebes werd Marianne Vos tweede en Lotte Kopecky derde.

Met nog een ronde te gaan over het parcours op de Champs-Élysées meldden de sprinttreintjes van DSM, Jumbo-Visma en Trek zich vooraan het peloton, om de laatste vluchter Gladys Verhulst terug te pakken, die de laatste kilometers dapper voor het peloton uit bleef buffelen.

De laatste kilometers waren onrustig, met meerdere valpartijen, allemaal resultaat van duwen en trekken om een zo goed mogelijk positie te krijgen voor de sprint. Vos ging vroeg aan en leek rechts op de weg naar de eerste gele trui te racen, maar uiterst links van de weg kwam Wiebes alsnog langszij.

Nederland in geel, groen, bollen en wit

Het werd een Nederlands feestje op de Champs-Élysées zondagmiddag: alle truien zitten om de schouders van Nederlandse rensters.

Op 20 kilometer van de streep was het eerste succesje toen Femke Markus de enige punten van de dag pakte voor de bolletjestrui. De jongere zus van Nederlands kampioen Riejanne Markus sprong weg met Anne Dorthe Ysland en Marta Lach en wist vlak voordat het peloton de vlucht inrekende de bergsprintje te winnen.

Wiebes pakte door als eerste over de streep te komen het groen, maar start morgen in het geel, waardoor de Belgische Kopecky morgen in het groen start. De witte trui - van het jongerenklassement - is voor de 20-jarige Maike van der Duin. Ze werd zesde in de sprint en was daarmee de beste jongere.