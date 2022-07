Vrouw (66) overleden na mishandeling in Rotterdam

Een vrouw van 66 die vorige week zondag werd mishandeld in haar huis in Rotterdam, is gisteren aan haar verwondingen overleden. Dat meldt het Openbaar Ministerie.

Een woordvoerder meldde eerder aan Rijnmond dat er sprake was van een conflict in de huiselijke sfeer. De vrouw zou thuis ruzie hebben gekregen met een 34-jarige Rotterdammer. De man gebruikte fors geweld tegen haar en de vrouw raakte zwaargewond. De verdachte belde zelf de politie.

Of de twee familie van elkaar zijn, wil justitie niet zeggen tegen de regionale omroep.