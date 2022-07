Trump steunt Nederlandse boeren: 'Verschrikkelijk wat daar gebeurt'

De Amerikaanse oud-president Trump heeft in een toespraak voor conservatieve jongeren in Tampa, Florida, zijn steun uitgesproken voor de protesterende Nederlandse boeren. In de twee uur durende toespraak hintte hij ook op een nieuwe gooi naar het presidentschap. Trump noemde de klimaatcrisis tegenover de studenten een verzinsel dat zelfs een risico op hongersnood met zich meebrengt. "Op dit moment verzetten Nederlandse boeren zich dapper tegen de klimaat-tirannie van de Nederlandse regering, die hun productie rigoureus wil inkrimpen ondanks de toenemende voedseltekorten", zei hij. Volgens Trump mogen Nederlandse boeren hun land niet meer bewerken, krijgen ze geen mest meer en moeten ze hun vee wegdoen. "Jullie weten waarom, toch? Jullie weten waarom, dat hoef ik niet uit te leggen. Ze willen van het vee af vanwege wat het met de aarde doet. De helft van het vee moet weg."

In dit artikel bespreken we wat je moet weten om de stikstofcrisis in Nederland te begrijpen, en hier lees je wat de stikstofplannen van het kabinet zijn.

Daarna wees hij naar de studenten en zei: "Hierna zijn jullie aan de beurt. Onze beweging is tegen klimaatfanatici, we steunen de vreedzame Nederlandse boeren die dapper strijden voor hun vrijheid. Het is verschrikkelijk wat daar gebeurt." Kijk hier naar het stukje uit de speech van Trump over Nederland:

Boerenorganisatie Farmers Defence Force noemt de woorden van Trump in een reactie aan De Telegraaf een "steun in de rug". Bart Kemp van Agractie zegt tegen de krant dat het positief is "voor zover het meehelpt om tot een realistisch stikstofbeleid te komen". "Het feit dat onze situatie de hele wereld over gaat, geeft wel druk om tot een goede oplossing te komen. Tientallen, zo niet honderden internationale media hebben er inmiddels aandacht aan besteed", zegt Kemp. De Franse rechts-radicale politica Marine Le Pen liet gisteren op Twitter ook weten dat ze de Nederlandse boeren steunt:

Au moment où les agriculteurs Hollandais manifestent contre les expropriations, je tiens, en tant que Présidente du groupe @RNational_off à l’Assemblée nationale, à leur apporter mon soutien. pic.twitter.com/wvLMoORFYs — Marine Le Pen (@MLP_officiel) July 23, 2022