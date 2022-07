Man wordt boos om belletje trekken en verwondt man met bijl

Een 59-jarig man uit het Limburgse Susteren is gisteren opgepakt omdat hij een cafébezoeker met een bijl heeft verwond. Volgens ooggetuigen was de man boos omdat kinderen bij hem belletje hadden getrokken.

Een 9-jarig kind had aangebeld bij de man en was weggerend, laat de vader van een van haar vriendinnetjes aan L1 weten. Een ooggetuige vertelt aan De Limburger dat een bezoeker van het eetcafé de man met de bijl wilde tegenhouden en toen werd aangevallen.

Achtervolgd met bijl

Volgens hem had de bewoner de kwajongensstreek niet kunnen waarderen en is hij daarom met een kleine bijl achter het kind aangerend richting een café. Bezoekers van het café hielpen het meisje. Een van hen raakte gewond nadat de man met de bijl had uitgehaald. Het slachtoffer was aanspreekbaar en raakte niet ernstig gewond, aldus een woordvoerder van de politie.

De politie bevestigt dat de man iemand met een bijl heeft verwond. Hij wordt verdacht van zware mishandeling. "Wij hebben inderdaad de verhalen gehoord dat de man boos was vanwege belletje trekken. We moeten nog getuigen horen en camerabeelden bekijken voordat we precies weten wat er is gebeurd."