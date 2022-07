Man tegen hoofd geschopt, minderjarige mishandeld bij Pride Berlijn

In de binnenstad van Berlijn, waar gisteren de Pride werd gevierd, is in de avond een minderjarige vrouw aangevallen door een voorbijganger. De Berlijnse politie vermoedt dat het om een homofobe aanval gaat. Ook werd 's nachts een 32-jarige man mishandeld door een grote groep.

Het slachtoffer van de eerste aanval was een 16-jarig meisje. Ze kreeg met haar gezelschap homofobe uitlatingen naar het hoofd geslingerd door een groep van negen voorbijgangers, volgens de politie waarschijnlijk vanwege hun kleding.

Het meisje sprak een groepslid aan op zijn gedrag. Die sloeg de hoed van haar hoofd en liet haar struikelen. Toen ze weer opstond werd ze in het gezicht geslagen. Daarna nam de groep de benen. Ze zijn nog spoorloos.

Sneeën en kneuzingen

's Nachts werd een 32-jarige man op straat beledigd door een groep van acht. Hij probeerde weg te rennen, maar zijn belagers kwamen achter hem aan, meldt persbureau AP. Toen het slachtoffer op de grond lag, werd hij tegen zijn hoofd en bovenlichaam geschopt. Een passant schoot hem te hulp, waarna de daders vluchtten.

Het slachtoffer liep sneeën en kneuzingen op en is daarvoor behandeld.

In totaal waren er gisteren 350.000 mensen aanwezig bij de Pride in de Duitse hoofdstad. De parade zelf verliep rustig, zegt de Berlijnse politie.