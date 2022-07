Oranje boven in MXGP: historisch Nederlands podium in GP Vlaanderen

In het Vlaamse Lommel was zondagmiddag een Nederlands motocrossfeestje. In de GP van Vlaanderen kleurde het podium volledig oranje, nooit eerder vertoond in de MXGP. Brian Bogers stond op de hoogste trede, zijn eerste grandprix-winst. Calvin Vlaanderen werd tweede en Glenn Coldenhoff derde. Na winst in de eerste manche (25 punten) had Bogers net genoeg aan plek drie (20 punten) in de tweede manche om met 45 punten de dagwinst te pakken. Met twee tweede plekken (44 punten) hield hij Vlaanderen een punt achter zich. Coldenhoff zat met een eerste en vierde plek (43 punten) daar weer een puntje achter.

Dat er een Nederlandse winnaar zou komen, was in de slotminuten van de tweede manche in België al wel duidelijk toen Coldenhoff aan de leiding reed. Met Vlaanderen op enkele seconden achterstand leek het erop dat de GP-winst naar Vlaanderen zou gaan, maar toen Bogers met nog 2,5 minuut en twee rondes te racen Romain Febvre voorbij ging voor plek drie reed Bogers ineens virtueel aan de leiding. Een groot deel van de race mocht Coldenhoff hopen op de dagwinst, toen hij halverwege de tweede manche de net als in de eerste manche pijlsnelle Jorge Prado afloste als koploper. Maar de naderende Coldenhoff en later dus ook nog Bogers stootten hem van plek één. Het drukte de Hollandse pret niet achteraf. 'Voor mijn kleine jongen' Bogers, twee weken geleden vader geworden, wist niet wat hem overkwam: "Ik doe het voor mijn kleine jongen, zo speciaal. Podium is leuk, maar een overwinning? Ik kan het gevoel niet omschrijven. Ik kan het niet geloven, en morgen waarschijnlijk ook nog niet. Ik ben zo dankbaar." "Drie dutchies op het podium, wat wil je nog meer?", zei Vlaanderen na afloop, die het een pittige dag vond in de Vlaamse hitte en het mulle zand van Lommel. "Een zware race, ik ging heel diep die eerste manche."