Motocrosser Bogers wint eerste manche GP Vlaanderen; drie Nederlanders in top-4

Motocrosser Brian Bogers heeft zijn eerste manche-overwinning gepakt dit seizoen in de MXGP. De Nederlander won de eerste van twee manches in de GP van Vlaanderen. Hij kwam halverwege de manche aan de leiding, trok flink door en reed gemakkelijk naar de winst.

Achter Bogers maakte ook Calvin Vlaanderen indruk in het diepe zand van het circuit in Lommel. Hij eindigde op zestien seconden als tweede. Romain Fabvre uit Frankrijk werd derde. Glenn Coldenhoff eindigde als vierde.

'Geweldig gevoel'

Bij de start draaide Jorge Prado het gas vol open en ging hij er als een speer vandoor. Maar al vrij snel begon Bogers, die twee weken geleden vader is geworden, aan zijn opmars. Bogers reed de leider in het klassement Tim Gajser, die zesde werd in de eerste manche, uiteindelijk op grote afstand.

"Ongelooflijk, eerste paar weken als vader", stamelde Bogers na afloop van blijdschap. "Een geweldig gevoel."

Het circuit in het Belgische Lommel voelt voor veel Nederlandse crossers als een thuisbaan. Veel van hen wonen in de buurt en kennen het parcours daardoor als hun broekzak.

Om 17.00 uur stappen de mannen weer op de motor, voor de start van de tweede manche. Ook die is live te volgen via deze livestream.