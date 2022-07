Trainer Slot verlengt contract bij Feyenoord tot 2025

Feyenoord heeft het contract met trainer Arne Slot opengebroken en verlengd met een jaar. De 43-jarige trainer ligt daardoor tot medio 2025 vast bij de Rotterdammers. In februari van dit jaar werd zijn contract ook al verlengd toen Feyenoord de optie lichtte die Slot had afgesloten toen hij bij de club tekende.

Slot begon vorige zomer aan zijn klus bij Feyenoord en bereikte met de club de finale van de Conference League. In de eredivisie eindigde Feyenoord als derde achter Ajax en PSV. Mede dankzij deze resultaten ontving Slot vorige maand de Rinus Michels Award voor beste trainer van de eredivisie.

"Het onverwacht snelle succes van afgelopen seizoen sterkt me in de gedachte dat onze aanpak in Rotterdam goed kan werken", laat Slot weten op de website van de club. "Dat ik dat hier kan doen met een kwalitatief sterke staf en uitstekende faciliteiten, ervaar ik als een voorrecht."